'The Beatles' van de Islamitische Staat ontmaskerd

Een 32-jarige Londenaar is geïdentificeerd als lid van een beruchte Britse groep IS-militanten, die 'The Beatles van de IS' worden genoemd.

Zijn naam is Alexanda Kotey en hij stond bekend als George of Ringo, iets waar vrijgekomen gevangenen het niet over eens zijn. Kotey groeide op in Shepherd's Bush, een wijk in Londen. Volgens buurtbewoners was hij een rustige jongen en fanatiek supporter van Queens Park Rangers FC, maar veranderde zijn leven toen hij verliefd werd op een moslima. Hij bekeerde zich, liet zijn baard groeien en radicaliseerde.

Lees ook: Undercover journaliste krijgt binnen 30 minuten online aanzoek van IS-strijder

Een functionaris van de Amerikaanse inlichtingendiensten en anderen die bekend zijn met Britse Syrië-gangers bevestigden Kotey's lidmaatschap van de groep, die verantwoordelijk is voor het martelen en executeren van westerse gijzelaars, aldus Washington Post.

Aine Davis

Naast Kotey is ook Aine Davis is ontmaskerd als lid van 'The Beatles'. Deze geboren Londenaar was ook betrokken bij een netwerk van extremisten in Londen, bekend als de 'London Boys'. Deze groep wordt in verband gebracht met de bomaanslagen in het openbaar vervoer in Londen op 7 en 21 juli 2005.

Van het ziekelijke clubje maakte ook Mohammed Emwazi, beter bekend als Jihadi John, deel uit. Hij was berucht vanwege zijn recordaantal onthoofdingen en werd John Lennon genoemd.

In november liet het Amerikaanse ministerie van Defensie weten dat Emwazi was gedood bij een Amerikaanse luchtaanval op Syrië. Emwazi, 'de beul van IS', was te zien in meerdere onthoofdingsvideo's van de terreurgroep. Hij werd vorig jaar februari door zijn moeder herkend in een video waarin is te zien dat hij de Amerikaan James Foley onthoofdde.

Vierde Beatle

De Britten, die 'The Beatles' werden genoemd vanwege hun Engelse accent en bekend staan om hun extreme wreedheid, zijn samen verantwoordelijk voor 27 executies. Onder anderen de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff en de Britse hulpverleners Alan Henning en David Haines behoren tot hun slachtoffers.

Volgens voormalige gevangenen hoort er nog iemand bij dit groepje. Zijn identiteit is nog niet bekend.