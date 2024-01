Bij de koffie: 6 dingen die je moet weten over de Super Bowl 2016

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Vandaag alles gericht op de Super Bowl, die afgelopen nacht werd gespeeld. Op een paar verstokte fans en alle Amerikanen na volgt niemand american football, toch is de finale van het seizoen een van de grootste sportevenementen ter wereld. En qua alle gekte eromheen het grootste. 6 dingen handig zijn om te weten als je erover mee wilt praten op je werk.

Winnaar: Denver Broncos

Denver Broncos take Super Bowl 50 with 24 – 10 win over Carolina Panthers. https://t.co/3BBDUeD7E1 pic.twitter.com/dkvWzGwEkg — CNN Breaking News (@cnnbrk) 8 februari 2016

De Denver Broncos hebben voor de derde keer de Super Bowl gewonnen. De ploeg van quarterback Peyton Manning was in de vijftigste editie van de finale van het American football-seizoen met 24-10 te sterk voor de Carolina Panthers. De wedstrijd was geen reet aan.

Lady Gaga zong een bijzondere versie van het volkslied

https://www.youtube.com/watch?v=TfkWdqE8-1A

Ze werd overstelpt door positieve reacties. De reacties: People schreef dat Gaga 'de spijker op de kop sloeg', New York Daily News noemde het een 'prachtige vertolking van het volkslied' USA Today beoordeelde het optreden als 'totale perfectie'.

116 miljoen Amerikanen

This is how you watch the #SuperBowl pic.twitter.com/zmGHNEdWv1 — $asha Banks (@SashaBanksWWE) 8 februari 2016

Volgens een eerste schatting werd de SuperBowl live door 116 Amerikanen bekeken.

Beyoncé stal de show

https://www.youtube.com/watch?v=pwfXUzON9uI

Coldplay was officieel de hoofdact tijdens de half time show, maar het was Beyoncé die de show stal. Ook Bruno Mars was van de partij.

Een Super Bowl-reclamespot van 30 seconden kost ongeveer 5 miljoen euro

En dan kom je hier dus mee.

https://www.youtube.com/watch?v=aNN9nL2vppM

Deze commercial van PETA mocht niet uitgezonden worden

https://www.youtube.com/watch?v=coANMLRMirQ

Reden: te erotisch.