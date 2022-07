‘Ooit Klaus Schwab horen praten? Die stem? Word wakker!’

‘Leg het me dan uit.’

‘Waarom zou ik? Jij begrijpt zoiets toch niet.’

‘Dat weet je pas wanneer je het me hebt uitgelegd. Nou, ik ben één en al oor!’

‘Nee, nee. Doe je eigen onderzoek maar. Dan snap je misschien wat ik bedoel. Ik heb de afgelopen maanden zó veel research gedaan online. Echt next level. Dat raad ik jou aan ook te doen.’

‘Maar jij claimt dat Arie Ribbens nog leeft. Vertel me dan gewoon wat jouw bronnen zijn.’

‘Nee, ik ga je niet beïnvloeden, want ik ben nuchter en geen complotdenker. Maar wat ik je wel kan vertellen, is dit: alles gebeurt met een reden.’

‘Oké, welke YouTube-video’s over Arie Ribbens moet ik volgens jou bekijken? Dan doe ik dat.’

‘Nee, doe maar gewoon je eigen onderzoek.’

‘Flauw hoor, nu geef je niet thuis.’

‘Ik hoor het al. Jij blijft liever onwetend. Dat is nu precies wat zij willen.’

‘Wie zijn “zij”?’

‘Donkere krachten. Satanic forces. De reptielen van het Alpha Draconisch-sterrenstelsel.’

‘Doe eens niet zo raar.’

‘Raar? Blijf jij maar lekker in je eigen realiteit. Maar ik leef in de echte wereld!’

‘Dus Arie Ribbens is door reptielachtige wezens weer tot leven gewekt?’

‘Buitenaardse, ja.’

‘En waarom?’

‘Om zo nog sneller overal ufo-landingsplaatsen te kunnen realiseren.’

‘Arie Ribbens?’

‘Jij bent echt naïef, hè? Nooit stilgestaan bij de vraag wat “bij Hoevelaken linksaf” werkelijk betekent? Dat is de route naar die ufo-landingsplaatsen.’

‘Ik vraag me af of dat ook echt de...’

‘Doe niet zo kinderlijk! Dat kan toch niet anders? Dáár hebben ze al dat boerenland voor nodig!’

‘Oké, rustig. Dat is dus jouw theorie?’

‘En wat is daar mis mee? De evolutietheorie is ook een theorie. Maar dáár doe jij niet moeilijk over. Dat noem ik meten met twee maten.’

‘Maar heb je enig bewijs?’

‘Bewijs? Typisch de vraag van een slaapschaap. Kun jij soms bewijzen dat het niet gebeurd is? Waarom denk jij dat Arie Ribbens aan corona is overleden, terwijl zijn weduwe wel herstelde? Om hem weer tot leven te kunnen wekken!’

‘Ik kan je redenering echt niet volgen.’

‘Mijn god, jij wíl het gewoon niet zien. Ooit Klaus Schwab horen praten? Die stem? We léven al tussen aliens! Word wakker!’

‘Nou ja, in ieder geval is Arie Ribbens weer klaarwakker.’

‘Probeer je nu grappig te zijn? Je stelt domme vragen, dat meen ik echt. Waarschijnlijk omdat je je nooit hebt ingelezen in de materie.’

‘Daarom vroeg ik jou naar je bronnen.’

‘Laten we maar stoppen met dit gesprek. Zal ik jou eens iets vertellen? Jij staat niet in contact met je onderbewustzijn. Daarom zal je dit nooit kunnen begrijpen.’

‘O, oké.’

‘En zal ik jou nóg eens iets vertellen?’

‘Nou?’

‘Het is wat het is.’

