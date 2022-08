Ongeneeslijk zieke Rob Bolland heeft het ‘nu echt gehad’ met broer Ferdi: ‘Een judasstreek’

Nog niet zo lang geleden verklaarden de Bolland-broers elkaar de liefde in Nieuwe Revu na elkaar twintig jaar te hebben doodgezwegen. Is het nu weer mis?

Dat is een understatement. De met militaire precisie gelijmde broederband lijkt voorgoed verwoest. In 2000 kregen Rob Bolland (67) en Ferdi Bolland (65) bloedbonje, waarna een lange periode van stilzwijgen tussen beide muziekbroers volgde. Totdat bleek dat Rob ongeneeslijk ziek is. Amicaal sloegen de mannen die verantwoordelijk waren voor wereldhits als You’re in the Army Now en Rock Me Amadeus in 2020 de handen ineen. Ze maakten een single en werkten samen aan een musical over het leven van de Oostenrijkse wereldartiest Falco. Totdat recent de vlam weer in de pan sloeg.

Wat was nou de lont die het broederlijke buskruit opnieuw deed ontploffen? Is er iemand vermoord of verkracht?

Nou eh, nee. Ten eerste beschuldigt Rob zijn twee jaar oudere broer Ferdi ervan dat die één woordje heeft veranderd in het script van de musical over Falco, terwijl Ferdi even afwezig was. Rob geeft dat toe, maar claimt dat de hit Rock Me Amadeus zíjn liedje is en dat hij dus alle recht heeft om er een woordje over in het musicalscript te veranderen. Hij ontkent in Party dat Ferdi heeft meegeschreven aan die hit: ‘Hij was toen druk als manager van zijn toenmalige vrouw Sandra Reemer, waar hij zijn handen vol aan had.’ Verder gaat de broederstrijd over de deelname van Ferdi aan de nieuwste editie van Beste Zangers. Robs laatste wens was juist om ooit nog eens deel te nemen aan dit populaire programma. Hij kan dan ook niet begrijpen dat Ferdi ja heeft gezegd, zonder te eisen dat zijn broer ook mee zou doen. Rob heeft door kanker niet lang meer te leven en beweert zelfs in De Telegraaf dat hij door programmamaker Frank Timmer is geweigerd: ‘Deelname van iemand die doodziek is, vond producent Frank Timmer niet ethisch.’ Er is een hoop gedoe geweest over die bewering, maar bovenop de bak drek drijft de onoplosbare oorlog tussen de Army-brothers.

Wat vindt Ferdi Bolland van zichzelf?

‘Die onderlinge rivaliteit heeft dus altijd bestaan bij ons. Dat was met alles, ook met meisjes. Dus ook met muziek.’

Wat vinden wij van Ferdi Bolland?

Ze hebben overduidelijk niet meegeschreven aan Brothers in Arms.

‘Robs ziekte is bij de beoordeling of hij mee mocht doen, niet ter sprake gekomen. Hij is gewoon nooit gevraagd en dus hebben we het daar ook niet over gehad. Meer kan ik er niet van maken’

Wat vinden anderen van Ferdi Bolland?

ROB BOLLAND

boze broer

In weekblad Party: ‘Als je teruggaat naar de oorsprong, is Rock Me Amadeus míjn song. Vertrouw er maar op dat ik het kan onderbouwen met bewijzen en een demo. Ferdi probeert de geschiedenis te herschrijven. Hij heeft ook wel iets geschreven, alleen niet die twee allergrootste hits van ons. Dat zit hem dwars. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje zielig. Ik heb medelijden met hem dat hij het niet kan accepteren. Ik ga niet meer met hem bakkeleien. Niet privé en niet publiekelijk. Ik heb het gehad daarmee. Het meest verwijt ik hem zijn solodeelname aan Beste Zangers, een programma dat op mijn wensenlijstje stond. Omgekeerd, als ík ervoor zou zijn gevraagd, had ik bedongen dat we het samen zouden doen. Anders had ik zelfs mijn deelname geweigerd. Het is Bolland & Bolland en niet één Bolland omdat de andere terminaal is. De helft van het repertoire heb ik alléén geschreven! Ik heb Ferdi na het bekendworden van zijn deelname en mijn uitgesproken teleurstelling daarover, niet meer gesproken. Mijn zogenaamd bezorgde broer, die zich zo betrokken voelde sinds hij hoorde dat ik ziek ben, is helemaal niet zo bezorgd en betrokken. Hij ziet mij als een enorme sta-in-de-weg en dat besef ik nu ook wel. Ik heb het nu echt met hem gehad. Het initiatief voor het bijleggen van onze lange ruzie heb ik genomen. Maar achteraf heb ik daar echt spijt van. Dat ik hem toch opnieuw vertrouwd heb. En dat hij me dit dan flikt, een judasstreek. Dat had ik nooit kunnen vermoeden.’

ANNETTE BARLO

echtgenote Frank Timmer

‘Mijn man Frank heeft geen enkele connectie met de Bollands, het enige is dat Ferdi aan het programma Beste Zangers meedoet. Voor de rest staat Frank daar helemaal buiten. Ik kan wel aan hem vragen aan de telefoon te komen, maar ik denk dat hij nee zegt. Het is iets tussen de broers. Het wordt uitgevochten over de rug van Beste Zangers, maar het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Dat zijn naam door Rob Bolland steeds wordt genoemd als zondebok? Er moet blijkbaar iemand worden aangewezen en Frank is de bedenker en maker van Beste Zangers. Maar persoonlijk heeft Frank er niets mee te maken. Het is een ding tussen twee broers. Frank kan aan de gang blijven, daar heeft hij helemaal geen zin in. Hij is er klaar mee, het is wel goed zo. We hebben al een paar afleveringen gezien van het nieuwe seizoen, Ferdi doet het fantastisch. Het is echt een mooie ode aan Bolland én Bolland. Aan allebei, dus er valt niks te klagen. En wat zij erover te klagen hebben, dat gaat over hen en niet over Frank en Beste Zangers. Frank staat best open voor een gesprek, maar het wordt nu zo overtrokken in de pers. Wat Frank zelf ook zegt: dit gaat niet over hem. Ferdi is gevraagd voor Beste Zangers. That’s it.’

RIK LUIJCX

ex-manager Sandra Reemer

‘Sandra en Ferdi zijn in 1991 na een huwelijk van tien jaar vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Dat is natuurlijk ook de reden dat Ferdi bij de begrafenis aanwezig was in juni 2017, vooraan bij de familie. Hij zat in eerste instantie een paar rijen naar achteren, maar de familie gaf aan dat hij bij hen hoorde. Dat gaf aan hoe die verstandhouding was: met heel veel wederzijds respect als mens en vooral ook als artiest. De uitvaart nam twee dagen in beslag en ook de tweede dag was Ferdi erbij. Het contact tussen Sandra en Ferdi is altijd blijven bestaan als heel goede vrienden. Dat Sandra zó ziek was dat ze eraan overleed, wist Ferdi niet; niemand wist dat behalve haar directe familie. Ik kende hen beiden al toen ze nog samen waren, maar na de scheiding namen ze nog steeds nummers met elkaar op. Of Sandra ooit heeft bemiddeld in de ruzie tussen de Bolland-broers weet ik niet. Ik heb ze in maart dit jaar nog samen gezien toen ze een oeuvre-award kregen op Kasteel Oud-Wassenaar. Toen was alles nog koek en ei. Ik weet dat Sandra ook goed was met Rob, die was erg actief als kunstenaar. Of ze heeft geprobeerd hun strijd te lijmen, dat soort dingen kwam bij ons niet aan de orde. Ik was vooral bezig haar nieuwe stappen te laten zetten binnen de business en haar carrière te ondersteunen.’