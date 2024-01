Bij de koffie: olijvenschandaal in Italië, heldenontvangst amateurs VVSB en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

VVSB schrijft voetbalgeschiedenis

VVSB heeft zich gisteravond als tweede amateurclub ooit geplaatst voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. De club uit Noordwijkerhout boog tegen FC Den Bosch in de laatste tien minuten een 2-0 achterstand om in 3-2 winst. De spelers kregen bij terugkomst een heldenontvangst. Lees verder.

'IS-leider gedood in Jemen'

De leider van Islamitische Staat in Jemen is omgekomen door een aanval met een drone (onbemand vliegtuig). Inwoners en functionarissen in Jemen hebben dat donderdag verklaard. Lees verder.

Brazilië verklaart muggen oorlog

President Dilma Rousseff van Brazilië heeft de oorlog verklaard aan de muggen die het zikavirus verspreiden. Dat zei ze woensdag in een televisieboodschap, aldus de BBC. Ze kondigde aan dat aankomende zaterdag een nationale 'mobilisatiedag' is waarop duizenden militairen en overheidsmedewerkers van huis tot huis gaan, en ook kantoren worden op de muggen gecheckt. Lees verder.

Geverfde olijven ingenomen

85.000 kilo olijven zijn in Italië in beslag genomen omdat ze waren geverfd om ze verser te laten kijken: https://t.co/1d2Vg9fbRe — NOS (@NOS) 3 februari 2016

De politie in Italië, in Apulië, heeft 85.000 kilo olijven in beslag genomen die waren geverfd om ze verser te laten lijken. De olijven waren geverfd met koperchlorofyl en met kopersulfaat. Die laatste stof is in te hoge concentraties giftig voor mensen en schadelijk voor het milieu. Lees verder.