Winnaar en verliezer van de dag: Giels Brouwer vs. polderjihadist Abu Hanifa

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Giels Brouwer

FIFA, maar dan in het echt: SciSports haalt miljoen op https://t.co/Jyh0mQHZdx pic.twitter.com/Hd13Cpn6LX — RTL Z (@RTLZ) 28 januari 2016

De Nederlandse voetbalstartup Scisports heeft een investering van 1,35 miljoen euro gekregen. Het geld wordt gestoken in Balljames, een programma dat voetbalwedstrijden digitaliseert. Volgens Scisports-oprichter Giels Brouwer is een wedstrijd in Balljames vergelijkbaar met bijvoorbeeld het spel FIFA. Lees verder.

Verliezer van de dag: polderjihadist Abu Hanifa al-Hulandi

Een Nederlandse IS-strijder zou zich hebben opgeblazen in Aden in Jemen bij het presidentiële paleis. Deze zelfmoordterrorist had als strijdersnaam Ab? Han?fa al-H?land?. Zijn dood is vandaag op sociale media bekendgemaakt in een verklaring van Islamitische Staat (IS). En hij maar denken dat er 72 maagden op hem zaten te wachten.