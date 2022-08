Winston Post: ‘Ahmed Aboutaleb als pratende prullenbak? Hij zet zichzelf voor gek’

Praten doet Ahmed Aboutaleb al genoeg, toch?

De Rotterdamse burgervader is het schoolvoorbeeld van keurigheid, degelijkheid en welbespraaktheid, maar loopt er niet voor weg om man en paard te noemen als dat nodig is. ‘Rot toch op,’ is er zo een, gericht aan jihadisten die de westerse samenleving verwerpen. Aboutaleb leerde het Nederlands door op televisie sketches van André van Duin te bekijken en werkte zichzelf in de jaren daarna als wethouder in Amsterdam en staatssecretaris in Den Haag op tot burgemeester van de havenstad. Toen hij de functie aanvaardde, opperde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst nieuwe burgemeesters een vaste woning toe te wijzen om het verhuizen naar de desbetreffende plaats te vergemakkelijken, maar Aboutaleb had daar geen boodschap aan. Hij zag zijn kans schoon door zelf een prachtige woning net buiten het centrum te kopen. Koopprijs: een schamele 320.000 euro. Schamel, aangezien het huis vandaag de dag makkelijk meer dan een miljoen zou opleveren. Reden van de lage aankoopprijs destijds was de toen aanwezige bodemverontreiniging.

In september 2021 werd hij uitgeroepen tot beste burgemeester ter wereld. Is dat nog gevierd?

Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik heeft wel een idee. Hij diende vorige week officieel een verzoek in bij het college van B&W om pratende prullenbakken in de stad te installeren. Rotterdam zou, in navolging van Middelburg en Holle Bolle Gijs in de Efteling, vuilcontainers moeten verwelkomen die je bedanken voor het weggooien van je blikje fris of plastic patatbakje. Van Schaik vraagt in zijn brief om ‘nader onderzoek’ naar de mogelijkheden om de stem van Aboutaleb hiervoor in te zetten.

Wat vindt Ahmed Aboutaleb van zichzelf?

‘Het zou arrogant zijn om over mezelf te zeggen dat ik de kwaliteiten voor het premierschap bezit.’

Wat vinden wij van Ahmed Aboutaleb?

Uitermate geschikt om zijn pensioen in Rotterdam vol te maken.

‘Hij bezoekt de herdenking van Fortuyn om zijn spijt te tonen’

Wat vinden anderen van Ahmed Aboutaleb?

LEE TOWERS

zanger

‘Doorsnee Rotterdam wilde deze man al weghebben voordat hij goed en wel aan zijn taak was begonnen. Een Marokkaan in het stadhuis? Geen denken aan! Moet je nu, dertien jaar later, eens zien hoe goed hij het doet. Diezelfde mensen zijn nu hartstikke blij met hem. Aboutaleb is een aimabele man die zich buitengewoon heeft gemanifesteerd en zegt waar het op staat. “Rot toch op,” ik hoor het hem nog zeggen. Elk jaar staan we samen aan de start van de marathon en omdat ik die lopers al 28 jaar “wegzing”, is de burgemeester van mening dat ik erbij hoor. Dan staat hij klaar naast het kanon, maar komt hij eerst mij nog even ophalen. Eind 2019 stond hij ook naast me toen ik een eigen Walk-of- Fame-tegel kreeg bij de oplevering van de Lee Towers-torens. Dat doet hij dan toch maar. Die man had allang lijsttrekker van de Pvda kunnen zijn, maar kiest ervoor om in en rond de haven te blijven. Daar is hij de baas over een heel groot en belangrijk gebied.’

WINSTON POST

acteur/rijinstructeur

‘Een paar jaar geleden heeft de burgemeester de Dance Parade afgeschaft ten gunste van het Braziliaanse Zomercarnaval. Met het oog op grote evenementen en veiligheid moest hij een keuze maken, maar wat mij betreft komt dat evenement snel weer terug. Het hoort echt bij Rotterdam en kan in mijn ogen niet gemist worden. Dat daar nu geen ruimte meer voor is, is geen goede zet van hem. Los daarvan ben ik zeer tevreden met Aboutaleb. We zien elkaar van tijd tot tijd op recepties, zoals elk jaar bij Hét Rotterdam Gala, en sporten ook bij dezelfde sportschool. Ik geef hem een 9,5 en hoop dat hij nog lang blijft. Maar dan niet als pratende prullenbak. Daarmee zet hij zichzelf voor gek.’

RICHARD GROENENDIJK

cabaretier

‘Aboutaleb heeft zijn geloof, maar is desondanks in staat zaken ook van een andere kant te bekijken. Hij is dankbaar voor de mensen die hem geholpen hebben in het leven, iets wat ik merkte tijdens het eerbetoon dat ik vier jaar geleden organiseerde voor Corrie van Gorp in het Oude Luxor Theater.

Door tv-programma’s van haar en André van Duin te bekijken leerde hij Nederlands en toen ik hem vroeg om daarbij aanwezig te zijn, ruimde hij direct zijn agenda leeg. Eenmaal in het theater benaderde hij het geheel heel lief en intelligent, waarbij hij in zijn speech de Hollandse cultuur prees. Wat hij nog kan verbeteren? In het licht van de wereldpolitiek is het iets kleins, maar ik zou wat meer groen willen zien in de stad. Alsjeblieft.’