Een konijnen- of kippenhok zelf maken of kopen?

Het is natuurlijk wel zo gemakkelijk om een hok te kopen voor je kip of konijn. Je bent dan in één keer klaar en hoeft niet zo veel tijd te stoppen in het maken van een hok. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat je vindt dat de hokken in de winkel niet goed genoeg zijn voor jouw nieuwe huisdier. Daarnaast kan het ook zijn dat het hok niet een handig formaat heeft voor jouw tuin of huis. Om deze redenen kan het slim zijn om zelf een hok te bouwen.

Hoe bouw je een konijnenhok?

Het belangrijkste bij het bouwen van een konijnenhok is de voorbereiding. Als je je goed voorbereid is het een simpel project! De stappen die je moet ondernemen zijn:

1. Bepaal eerst waar het Konijnenhok gaat staan, bijvoorbeeld binnen of buitenshuis een eerste beslissing die genomen moet worden.

2. Bepaal het model van het konijnenhok. Konijnen hebben een vrij gestructureerd leven en hebben altijd een vaste plek waar ze ‘naar de wc’ gaan. Om deze reden is het dus belangrijk dat jouw konijn hier een aparte plek voor heeft, maar ook dat dit een plek is die jij makkelijk kan schoonmaken. Daarnaast is het ook handig om er rekening mee te houden dat konijnen graag op hun achterpoten staan en dat ze natuurlijk nog groter worden dan als je ze net koopt als kleintjes.

3. Het model uitwerken. Hierbij is het belangrijk om het juiste materiaal en de afmetingen goed op te schrijven.

Hoe bouw je een kippenhok?

Het bouwen van een kippenhok gaat eigenlijk hetzelfde als bij het bouwen van een konijnenhok. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat het hierbij om een kip gaat en niet om een konijn, dus de dieren hebben verschillende behoeftes en leven om een verschillende manier. Kippen nemen over het algemeen meer ruimte in dan konijnen. Bij een kip moet je bijvoorbeeld denken aan 3 vierkante meter per kip en voor een nachthok moet je denken aan 1 vierkante meter per drie kippen.