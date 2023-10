Verschillende whisky’s, met verschillende smaken

@media (max-width: 680px){#fig-653c10efe3f0a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-653c10efe3f0a img{#fig-653c10efe3f0a img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-653c10efe3f0a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-653c10efe3f0a img{#fig-653c10efe3f0a img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-653c10efe3f0a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-653c10efe3f0a img{#fig-653c10efe3f0a img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

De basis van whisky

De grondstoffen voor whisky zijn in de basis allemaal hetzelfde. Graan, gist en water vormen de start voor het maken van deze drank. Door verschillende verhoudingen en variaties te gebruiken kan er een grote verscheidenheid van whisky worden gemaakt. Zo zijn er verschillende graansoorten, gistsoorten en zelfs verschillende watersoorten. Bij bepaalde soorten whisky is het verlicht om een specifieke soort van een grondstof te gebruiken om de naam te mogen gebruiken. Als jij in de winkel staat weet jij dus de naam soms al welke grondstof men heeft gebruikt. Als de basis voor de drank is gemaakt varieert men nog met verschillende houtvaten waarin de drank moet rijpen. Dit geeft een specifieke smaak en geur af. Als laatste voegen verschillende merken ook verschillende ingrediënten toe. Denk hierbij aan honing, kaneel of andere kruiden.

Meest bekende whiskysoorten

De meest bekende whiskysoorten zijn Single malt whisky, Blended whisky, Blended malt whisky, Single grain whisky, Bourbon whisky en Tennessee whisky.

Bij de Single malt whisky moet verplicht gemoute gerst gebruikt worden. Daarnaast mag het slechts van één distilleerderij komen en moeten er minstens twee distillaties zijn uitgevoerd in koperen pot still ketels. De drank moet minimaal drie jaar rijpen in elke soort houten vat, behalve die van eikenhout.

In de blended whisky zijn twee of meer soorten whisky’s, afkomstig van verschillende distilleerderijen, gemixt. Dit is eigenlijk altijd een mix van single malt whisky en grain whisky. Producenten mogen eindeloos variëren met verschillende soorten, waardoor er eindeloos veel blended whisky’s bestaan. Een voorbeeld hiervan is de Jameson whiskey . Bij de blended malt whisky variant, worden enkel malt whisky’s gebruikt.

De single grain whisky is een grain whisky, afkomstig van één distilleerderij. Omdat deze soort niet gebonden is aan een specifieke graansoort, kunnen producenten in deze categorie vrijuit combineren en variëren.

Bourbon whisky mag alleen in Amerika worden gemaakt. Ministens 51% van de grondstof moet mais zijn en de drank mag enkel rijpen in niet gebruikte vaten, gemaakt van Amerikaans eikenhout. De Tennessee variant lijkt erg op Bourbon. Echter vind er nog een extra filtratie over esdoornhoutskool plaats, welke zorgt voor een verzachting van de smaken. Een populaire soort is Jack Daniels whiskey .

Nou, met zoveel verschillende soorten en smaken moet er wel één bij zitten die je heerlijk s 'avonds op de bank kan nuttigen. Of natuurlijk in een bar met leuk gezelschap. Probeer dus vooral zo'n heerlijk glaasje. En dan met of toch zonder ijs?