Training Day komt terug als tv-serie

CBS gaat een gelijknamige televisieserie produceren die is gebaseerd op de film Training Day (2001). Dat meldt The Hollywood Reporter.

Vorig jaar gingen de geruchten al, maar nu is bevestigd dat CBS een pilot heeft besteld, die wordt geregisseerd door Antoine Fuqua. Hij was ook de regisseur van de film, waarin Denzel Washington en Ethan Hawke de hoofdrol speelden. Washington won voor zijn rol in deze film in 2002 een Oscar.

De serie speelt zich 15 jaar na het verhaal in de film af en gaat over een ambitieuze Afro-Amerikaanse politieagent die bij een eliteteam van de LAPD (Los Angeles Police Department) terecht komt. Zijn partner is een ervaren en onorthodoxe blanke rechercheur.

Mocht je vergeten zijn waar de film ook alweer over ging...

https://www.youtube.com/watch?v=DXPJqRtkDP0