The Magnificent Seven is een ouderwetse western die nog meer biedt dan je verwacht

Remake van westernklassieker haalt alles uit de kast voor een fijn ouderwets schietspektakel.

‘Verkoop jullie land, want anders ’ Drie weken krijgt het slaperige stadje Rose Creek van de sadistische goudzoeker Bogue en zijn handlangers, dus veel tijd is er niet. Premiejager Sam (Denzel Washington) is tegen betaling bereid de dorpelingen te helpen en rekruteert zes huurlingen, waaronder gokker Faraday (Chris Pratt) en scherpschutter Goodnight (Ethan Hawke), die in eerste instantie succesvol het dorpje bevrijden van Bogue’s achtergebleven schurken. Maar zijn ze ook in staat het naderende leger van honderd man het hoofd te bieden.

Antoine Fuqua’s remake van The Magnificent Seven uit 1960 (die op zijn beurt weer een remake was van Akira Kurosawa’s Seven Samurai) is een meer dan geslaagde hommage geworden aan beide voorgangers en deelt daarnaast ruim knipogen uit aan andere legendarische westerns als The Wild Bunch en Once Upon a Time in the West.

De uitwerking van een aantal karakters laat te wensen over en Chris Pratt is geen Steve McQueen, maar dat valt Fuqua te vergeven tijdens de vele gewelddadige shoot-outs en de spectaculaire finale. Het maakt The Magnificent Seven tot een lekkere ouderwetse western die biedt wat je verwacht En dan nog wat meer.

Vincent Hoberg

https://www.youtube.com/watch?v=q-RBA0xoaWU