'Post van de energieboer: termijnbedrag gaat van 175 naar 702 euro per maand'

Al nachtenlang kan Marco de slaap niet vatten. Hij woont in een rijtjeshuis, samen met zijn vrouw Angela en hun 3-jarige zoontje Finn. Laatst kreeg hij post van zijn energieboer. Het termijnbedrag gaat van 175 naar 702 euro per maand.

Elke avond om negen uur zet Marco nu de thermostaat op 13 graden. En overdag niet hoger dan 15 graden. Om te oefenen, dan valt het komende winter misschien mee. Ja, dat zal die Rob Jetten wel helemaal mieters vinden. Dat is de minister tegen Energieverbruik. Of de anti-Poetin-minister. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Marco volgt het nieuws intensief. Nog even en het is hier net als in de Verenigde Staten. Twee banen. Mag je in je auto slapen. Solidariteit, het is een hol woord geworden. Dat roept hij ook vaak op Twitter. Want daar heeft Marco een anoniem account. Vaak reageert hij op de tweets van Rutte. Dan legt hij hem uit hoe het werkelijk zit in de wereld van de gewone mensen. Maar een bericht terug krijgt hij nooit. Marco weet wel waarom. Die Haagse pik weet donders goed dat we een barre winter tegemoet gaan. Alle gas en elektra op rantsoen, let maar op!

Marco staart naar het plafond. Bij de Action zijn de waxinelichtjes in de aanbieding. Morgen niet vergeten groot in te kopen. Voor de bloempotkachel op tafel. Ook scharrelt hij dagelijks rond in het parkje met de speeltoestellen, achter de huizenrij waar hij woont. Als het gewaaid heeft, liggen daar altijd takjes en wat ander sprokkelhout. Die kan hij goed gebruiken voor zijn allesbrandertje. Dat is wat zijn opa ook vaak deed, tijdens de Hongerwinter. Toen vochten de goeden tegen de slechten. Maar nu zijn het twee schurkenstaten, Rusland en Oekraïne, die met elkaar in oorlog zijn. En Marco en zijn gezinnetje zitten er tussenin. Tenminste, zo voelt het. Hij heeft zelfs gehoord dat Europa nu peperduur vloeibaar gas uit China importeert. Terwijl die Chinezen op hun beurt dat gas voor een zacht prijsje bij Poetin op de kop hebben getikt. Nou, lekker dan.

Enfin, gelukkig heeft Marco nu een fleecedekentje van de Blokker. Voor bij de tv. En omdat hij al behoorlijk kalende is, draagt hij binnenshuis altijd een hoody. Als het dan koud is, kan hij zijn capuchon opzetten.

Nee, dan de Russen met al hun gas, die zitten er tenminste lekker warm bij. Hopelijk zetten ze daar in Moskou het hele jaar door de thermostaat op 28 graden. Want hoe sneller de aarde opwarmt, des te minder we hier hoeven te stoken. Zo denkt Marco erover.

Hij draait zich om. Angela met haar bloempotkapsel (de kapper is ook onbetaalbaar) slaapt als een roos. Zij heeft van zichzelf al isolatie, met haar overgewicht. Marco kruipt lekker tegen haar aan, drukt zijn buik tegen haar billen. Lepeltje-lepeltje. Is het in ieder geval nog warm in bed.