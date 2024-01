Twee Nederlanders in top 45 meest gezochte misdadigers

Wat de FBI kan, kan Europol ook. De onderzoeksorganisatie heeft een lijst met Europa's meest gezochte criminelen gedeeld, vergelijkbaar met de lijst van de FBI.

Op nummer één staat Salah Abdeslam, die omschreven staat als 'zeer gevaarlijk en bewapend', en op nummer twee Mohamed Abrini. Beiden waren in november betrokken bij de terreuraanslagen in Parijs.

Ata en Aksema

Dan de Nederlanders, die er op verzoek van de Nederlandse politie aan zijn toegevoegd. Cumali Ata uit Steenwijk is de eerste Nederlander op de lijst. In 2004 vermoordde hij zijn nichtje Denise Celik en is veroordeeld tot 11,5 jaar cel.

Hasen Amhamed Aksema is de andere Nederlander. Deze misdadiger staat erop wegens vervalsing, kidnapping en moord. Aksema ontvoerde zijn dochtertje via België naar Libië, nadat hij haar moeder en zijn ex-echtgenote had gedood.

De meeste misdadigers staan erop wegens terrorisme, moord of wapenhandel. "Alleen het ergste van het ergste op het gebied van misdaad en terrorisme is terug te vinden in deze lijst", aldus Europol.

De complete top 45 vind je hier.