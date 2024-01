Frankrijk weigert wijn van menu te halen; lunch Hollande en Rohani gecanceld

Waar Italië wel buigt voor de preutsheid van de Iraanse president Hassan Rohani, weigert Frankrijk mee te doen aan deze flauwekul.

Rohani is bezig met een zakelijke tour langs een aantal Europese landen. Italië danste al naar Rohani's pijpen door naakte beelden in de Musei Capitolini af te schermen en geen alcohol te serveren tijdens het diner. Maar een maaltijd in Frankrijk zonder wijn... Dat is ongeveer hetzelfde als een suikerfeest met een varken aan het spit.

Gisteren zou de Franse president François Hollande met de Iraanse president lunchen in een chique restaurant. Er stond een menu met op papier om je vingers bij af te likken, met daarbij een uitgekiend wijnarrangement. Maar de Iraniërs eisten een aangepast halal-menu, zonder wijn op tafel. Een verzoek dat door de franse regering keihard werd geweigerd.

Ergo: de lunch van Hollande en Rohani werd gecanceld. Het Élysée-paleis bood daarop aan om de afspraak om te zetten naar een ontbijt deze morgen, maar dat zou Rohani hebben afgesnauwd als 'te goedkoop'.

"De leiders hebben een geweldige kans om elkaar te ontmoeten in een ontspannen omgeveing misgelopen", zegt een diplomatieke bron tegen de Franse radiozender RTL.