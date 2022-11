Vivian Slingerland over einde Koffietijd: ‘Het is ordinair gezegd gewoon een kutzooi'

Plotseling wordt de stekker uit Koffietijd getrokken; is dat wel zuivere koffie?

Het is in ieder geval geen op zichzelf staande beslissing van RTL. Koffietijd wordt gesteund, gesponsord en grof gezegd gewoon gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij en Vrienden- Loterij. Volgens de sponsoren bereikt Koffietijd niet meer voldoende kijkers. En dus eindigt het even gezellige als gezapige koffieleutmagazine in mei 2023. Ontzettend teleurstellend voor alle werkeloze uitslapers, bankhangers, stofzuigers en dagdromers voor wie een uurtje Koffietijd van 10.00-11.00 uur het anker van de dag betekende. Die komen straks pas echt op de koffie als er geen ochtendtelevisie meer wordt uitgezonden.

Gaan we Koffietijd missen?

Natuurlijk niet. ’s Ochtends al tv-kijken is volgens velen geestdodend. Bovendien, in de huiskamers waar de hele dag de tv aan staat om toch maar iets van geluid in huis te horen, weet men vast wel een andere zender te vinden voor wat achtergrondgeroezemoes. Inhoudelijk en journalistiek stelde het programma geen ene mallemoer voor. Het wereldnieuws werd nagekauwd, lokale helden geëerd en BN’ers mochten met koffie en koekjes komen keuvelen over hun nieuwste liedje, rol, boek, recept of hun pas aangeschafte grote Egyptische renmuis. Om humoristisch terug te blikken had Eva Jinek in haar talkshow onlangs een aantal memorabele Koffietijd-momenten op een rijtje gezet. Zo zagen we de maat van een bh als onderwerp behandeld worden, waarna Loretta Schrijver in één adem doorschakelde naar Osama Bin Laden in de nieuwe roman van Leon de Winter. Hilariteit. Of er zich voor de presentatrices Loretta Schrijver, Quinty Trustfull, Pernille La Lau, Vivian Slingerland en Patrick Martens nog wel een nieuwe klus op tv zal aandienen? Dat blijft koffiedik kijken.

Wat vindt Koffietijd van zichzelf?

‘De trouwe schare fans blijkt niet groot genoeg.’ (RTL-directeur Peter van der Vorst)

Wat vinden wij van Koffietijd?

Een beetje gezelschap, wat tijd voor jezelf, het helpt je de dag door? Dat zal gerust, maar vanaf mei 2023 hebben we maar mooi nóg wat meer tijd voor onszelf.

Wat vinden anderen van Koffietijd?

ANGELA DE JONG - tv-columnist AD

‘Gaan we Koffietijd missen? Laten we eerlijk zijn: nee. Er keken amper mensen meer naar. Sinds ze waren verhuisd naar die Postcode Loterijtoren en het presentatorenbestel nogal was uitgebreid, was ik het vertrouwde Koffietijdgevoel kwijt. Dat kneuterige hadden Loretta en Quinty wel samen in die villa in ’t Gooi, maar toen alle anderen erbij kwamen, was ik dat al snel kwijt. Het enige warme gevoel dat ik altijd nog heb kunnen oproepen bij Koffietijd, was de legacy van Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij. Of we de gezelligheid en inhoud van dat duo ooit terug hebben gezien? Ach, ik vond dat we met de chemie van Quinty en Loretta best een gezellig uurtje beleefden. Maar de Koffietijd van de Postcode Loterij mikte op een publiek dat waarschijnlijk niet voor de buis zat, omdat dat gewoon werkende vrouwen zijn. En het is toch ooit bedacht als een soort huisvrouwenprogramma voor vrouwen die thuiszitten en de dag door geholpen moeten worden. Ik heb op m’n twintigste nog stagegelopen bij het programma; ik mocht de kandidaten voor het boodschappenspel regelen. Met alle thema’s die ze de laatste jaren aansneden, richtte het zich naar mijn idee meer op de yoga-moeders in Amsterdam- Zuid. Ik moest weleens grinniken om Pernille die over een nieuwe handcrème kon praten alsof het over de begroting van het kabinet ging. Zo serieus dat het camp en kitsch werd, dat vond ik vermakelijk. Ik denk dat als het programma geruisloos was gestopt zonder enige ruchtbaarheid, dat weinig mensen hadden gemerkt dat ze er niet meer waren. Het is jammer, maar het leven gaat door. Ik denk dat we het met z’n allen overleven, zonder Koffietijd.’

ROB GOOSSENS - mediadeskundige RTL Boulevard

‘Koffietijd gaan we zeker missen. Het is dagtelevisie, waar sowieso al niet veel meer van bestaat. Het programma verkleint bovendien de afstand tot de samenleving voor mensen die eenzaam thuiszitten. Of ik trouwe kijker ben? Nee, ik ben niet de doelgroep. Koffietijd richt zich niet op mensen die ’s ochtends om 09.00 uur aan het werk gaan. Het programma wordt bijvoorbeeld bekeken door mensen die uit de nachtdienst komen en ’s ochtends nog een beetje moeten opstarten, of mensen die niet werken en Koffietijd aanzetten om niet gek te worden van de stilte in huis. De presentatoren zijn warme mensen van wie je het niet vervelend zou vinden als ze bij je op de koffie zouden komen ’s ochtends; ze zijn misschien een beetje vervanging voor het gebrek aan koffievisite bij sommigen.’

BERT VAN DER VEER - regisseur & oud-pro-grammadirecteur RTL

‘Het vervelende aan dit soort situaties is altijd dat de kijkcijfers nooit liegen. Die waren voor de sponsor duidelijk niet goed genoeg om ermee door te gaan. Toen Hans en Mireille het deden, werd Koffietijd voor de volle 100 procent gesponsord door Unilever. Toen dat bedrijf in 2001 ermee stopte, hield het programma ook op. Als je tv-programma zo stevig wordt gesponsord, is de grond onder je voeten altijd een beetje wankel. Ik was geen trouw kijker, ik heb gelukkig ’s ochtends andere dingen te doen, maar ik keek wel met enige regelmaat. Ik heb er ook een paar keer in gezeten; ik vond het misschien wel het gezelligste programma van de Nederlandse televisie.’

QUINTY TRUSTFULL- presentatrice Koffietijd

In Koffietijd: ‘Normaal gesproken hebben we het op deze plek over het nieuws dat ons is opgevallen. Nu zijn we zelf het nieuws. Wij hoorden gisteren dat Koffietijd op 26 mei 2023 gaat stoppen en dat is hartstikke jammer. Dan springen de tranen in je ogen. Dat geef je dan een paar uur een plek. Toen kregen we zoveel berichtjes van mensen die nog willen komen. Van de 3JS, tot Jeroen van der Boom en Jan Smit. Maar het is natuurlijk wel gewoon balen.’

VIVIAN SLINGERLAND - presentatrice ­Koffietijd

In Koffietijd: ‘Het is ordinair gezegd gewoon een kutzooi.’