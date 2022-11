'Mijn mooie jaren als Koffieleuter bij Koffietijd'

Onlangs bereikte mij het trieste bericht dat het monumentale televisieprogramma Koffietijd per mei 2023 van de buis gaat verdwijnen. Een harde klap, want ik ben zeker een jaar of zeven aan dat programma verbonden geweest, en het feit dat mij een week voordat het doek viel, al de wacht was aangezegd, neemt niet weg dat ik daar een mooie tijd heb gehad, veel plezier heb gemaakt, en bijzondere mensen heb leren kennen.

Ik debuteerde als ‘de vrouwenfluisteraar’, speciaal belast met het uitleggen van het wonderlijke gedrag van mannen inzake de liefde, wat ik dan ook dapper deed, vanaf een barkruk, tegenover Quinty Trustfull, die men volgens mij trouwens weinig over mannen kon wijsmaken. Maar we deden het leuk, zij de vraag, ik het antwoord, en al snel werd het onderwerp zo groot, dat het te veel werd voor één enkele man, en er ten bate van de variatie in leeftijd en mening een compleet mannenforum tegenaan werd gezet, binnen de kortste tijd omgedoopt tot ‘De Koffieleuters’.

Niet iedereen weet dit, maar van ons forum maakte bijvoorbeeld een Rick Brandsteder ook nog een tijdje deel uit. Om nog maar te zwijgen van dé Eddy Zoëy, de stem van de ‘echte man’, die tot veler verdriet werd weggekaapt door RTL Boulevard, waar hij ook al geloofwaardig entertainmentnieuws aan elkaar bleek te kunnen praten. Een harde klap was ook het vertrek van de oogverblindende en belachelijk getalenteerde Edwin Jonker, die echter tussen de talloze projecten waaraan hij zich verbond geen tijd meer kon vinden de doelgroep van Koffietijd (vrouw, ongeveer 45) zoetgevooisde relatieadviezen toe te fluisteren.

Op het eind waren we nog met z’n drieën, en die andere twee waren Charly Luske, zanger, acteur en allround artiest; en Juvat Westendorp, ook al acteur, voorheen danseur en onweerstaanbare knuffelbeer, bij wie verder geen kwaad zit, zolang je maar geen wilde boks-tv-spelletjes met hem doet, want hij wil altijd winnen. Zij vinden wel onderdak.

Ik ben dus, als je goed hebt meegelezen, de enige die geen glansrijke tv-carrière heeft overgehouden aan zijn tijd als Koffieleuter bij RTL Koffietijd. En dat is bitter. Maar terecht. Ik ben oud en zwak, nog hooguit bij gedimd strijklicht acceptabel aantrekkelijk, en ongeschikt als teamleider bij een quiz of deelnemer aan Wie is de Mol? of Expeditie Robinson (claustrofobie).

Ik zal het moeten doen met mijn overwinning bij Triviant (In de tijd van Tineke Verburgh, tegen Jort Kelder), mijn tweede plaats bij De Slimste (in de tijd van Martijn Krabbé, tegen Anniko van Santen) en de bladblazer die ik won bij Ik hou van Holland. Omdat ik wist waar Middelburg lag.