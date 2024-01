'Het OM maakt een doelwit van de Friese IS-fighter Jitse Akse'

Veteraan Jitse Akse wordt gestraft omdat hij tegen de Islamitische Staat vocht. Toch is hij niet de enige ex-militair die naar Syrië trok om daar te strijden voor 'de goede zaak'. Waarom zit het OM de Friese sluipschutter zo op de huid? En welke risico's nemen ze op deze manier met het leven van Akse?

Nieuwe Revu sprak met advocaat en reserve-majoor Sébas Diekstra, OM-woordvoerder Wim de Bruin en oorlogsverslaggever Arnold Karskens.

Lees ook: Undercover journaliste krijgt binnen 30 minuten online aanzoek van IS-strijder

De Bruin legt uit dat Akse is gearresteerd om te voorkomen dat hij na de winter teruggaat naar Syrië. "Vandaar dat de rechter heeft bepaald dat hij zijn paspoort in moest leveren en het land niet uit mag", zegt De Bruin. "Compleet gestoord", noemt Diekstra deze gang van zaken. "Het OM heeft van hem het gezicht van de IS-bestrijding in Nederland gemaakt, waardoor hij een potentieel doelwit is geworden."

Karskens noemt de arrestatie een "ploertenstreek", al twijfelt hij tegelijk aan de sterke verhalen van de Fries. "Oorlogsvrijwilligers die hebben gedaan wat Akse beweert, houden hun mond, omdat ze de consequenties weten. Ik ben bang dat Jitse een beetje stoer wilde doen en daar nu spijt van heeft."

Twee maten

Dan de hamvraag. Hoe zit het met die drie No Surrender-leden, die ook op eigen houtje de strijd aangingen met jihadisten, maar niet zijn gearresteerd? En wat te denken van voormalig sluipschutter Richard Janssen?

De Bruin: "De leden van No Surrender hebben voor zover het OM weet nooit deelgenomen aan de strijd aldaar, dat is wezenlijk anders". Oké, en Janssen dan, die zelf tegen EenVandaag zij dat hij een stuk of veertig IS-strijders heeft gedood? "Ik kan en mag niet aangeven of er tegen hem een strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt", is het antwoord van de OM-woordvoerder.

Het is in ieder geval merkwaardig dat het OM met twee maten meet. Diekstra: "Dan ga je ervan uit dat het OM überhaupt consequent redeneert en handelt. Mijn ervaring is dat de linkerhand onafhankelijk beweegt van de rechterhand."

Het complete achtergrondverhaal lees je op Blende of in de Nieuwe Revu die nu in de winkel ligt