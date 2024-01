De Jostiband gaat verder waar Hans Teeuwen ophoudt

Beste Jostiband,

De Ziggo Dome. Toe maar. Ik weet niet precies wat de huidige bezetting van de Jostiband is: die wisselt nogal eens, heb ik de indruk. Misschien is het net als met Kinderen voor Kinderen: dat je er op een dag uitgroeit, misschien rouleert het, misschien stapt er af en toe iemand op wegens muzikale meningsverschillen of de ambitie voor een solocarrière. Jullie hebben 160 leden, las ik. Dat is een verdomd grote band. Het betekent onvermijdelijk dat er leden in zitten die tijdens een concert nauwelijks hun instrument aanraken, maar dat geeft niet: er zijn dj’s die aankomen bij hun ‘gig’ en dan alleen maar hun USB-stick afgeven. Al tik je maar één keer op je triangel; je hebt altijd meer muziek gemaakt dan die dj.

Vroeger heetten de leden van jullie band ‘mongooltjes’. Dat woord is in ongebruik geraakt. Wat ‘neger’ op raciaal gebied is, is ‘mongool’ inmiddels op het vlak van geestelijke gesteldheid. Dat ‘tje’ erachter was een opzichtige poging er nog een schattige draai aan te geven, maar feit bleef dat ‘mongool’ ook een scheldwoord is. Ik heb het niet geteld, maar in de films New Kids en New Kids Turbo zit waarschijnlijk net zo vaak het woord ‘mongool’ als het woord ‘nigger’ in The Hateful Eight. In de Verenigde Staten gebruikt de overheid het woord ‘retarded’ sinds een paar jaar niet meer.

Nu zijn jullie niet zomaar downies (zeker sinds het hitprogramma van Johnny de Mol het nieuwe knuffelwoord), maar downies met een muziekcarrière. In de muziekindustrie wordt vaak naar jullie verwezen. Als een muzikant in een repetitiehok, waar dan ook in Nederland, van welke leeftijd ook, een heel erg stomme fout maakt op zijn instrument, krijgt hij van zijn medebandleden een grap voor zijn kiezen over zijn toekomst in de Jostiband. Dat geldt voor elk instrument, maar met name voor keyboard en piano, vanwege het legendarische verhaal dat bij de toetsenisten van de Jostiband de toetsen zijn voorzien van stickers met een kleurtje, en dat toetsenisten hun partijen niet spelen vanuit notenschema's, maar kleurenschema's.

Rock-'n-roll

Een vriend van me was ooit betrokken bij de organisatie van een optreden van jullie in Vredenburg, waarbij Beatrix, toen nog onze koningin, de eregast was. De opwinding onder de leden van de Jostiband was groot. Letterlijk, want een van de leden moest in alle haast van het podium worden gewerkt toen hij zeer driftige aftrekgebaren ging maken na zijn solo, in het zicht van de koningin.

Als je daarover nadenkt, is dat behoorlijk rock-’n-roll. Ik bedoel: Hans Teeuwen neukte ooit de koningin op het podium in een van zijn theatershows, André Manuel werd gearresteerd toen hij voor het raam van zijn eigen huis zijn broek omlaag trok toen de koninklijke familie daar tijdens Koninginnedag langs trok. Maar gewoon op het podium keihard staan doen of je je afrukt, terwijl Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, toekijkt: dan ga je verder waar zelfs Teeuwen en Manuel ophielden.

Ik hoop dat jullie de Ziggo Dome uitverkopen. Maar dat zal wel. Het is ook een kwestie van rechtvaardigheid: als Nickelback die zaal kan uitverkopen, dan moet het de Jostiband ook lukken.

Leon Verdonschot