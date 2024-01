Wie denkt Arjen Robben wel dat hij is?

Op de twee laatste zaterdagen van mei sloot Arjen Robben (35) zijn tienjarige voet­balverblijf bij Bayern München af. Dat deed hij niet al te beschei­den: Bayern en Arjen werden landskampioen en wonnen de Duitse beker. En nu? Korfballen?

Robben vertrekt bij Bayern, maar weet nog niet wat hij nu gaat doen. Nog een paar jaartjes meedraaien in de eredivisie?

Zou kunnen. De in het Groningse dorpje Bedum geboren aanvaller belandde in 1996 bij FC Groningen en begon zijn profcarrière daar in 2000. Er wordt nu gefluisterd dat hij terug wil richting zijn geboorteprovincie, maar niemand fluistert erbij dat hij daar ook wil gaan voetballen. Wie weet heeft Robben ook andere talenten en ambities en meldt hij zich aan bij de lokale korfbalclub in Bedum.

Een terugkeer naar FC Groningen zou wel romantisch zijn: afbouwen waar het ooit allemaal begon.

Klopt, maar Robben speelde ook bij PSV. Daar kan hij wellicht ook terecht en da’s wel net even een hoger niveau dan Grun’n natuurlijk. Maar welbeschouwd is het vaak geen succes als goede voetballers na hun Europese topclubs een paar klassen lager nog betaald voetbal gaan spelen. We zagen dat bij Rafael van der Vaart, die in de topcompetities van Spanje, Duitsland en Engeland rondliep, maar vervolgens in Denemarken totaal flopte. Ook de onlangs gestopte Robin van Persie haalde volgens velen zijn oude niveau niet bij oude liefde Feyenoord. En ach, waarom zou Robben ook? Hij incasseerde bij Bayern zo’n 8 miljoen euro per jaar en in zijn ouwe sok schijnt hij inmiddels een comfortabele 60 miljoen te hebben gespaard. Arjen, ga lekker klaverjassen, tuinieren en rentenieren, man!

Ik heb twee versnellingen: snel en sneller

Wat moeten we weten over Arjen Robben?

Beleefde een droomafscheid door in zijn laatste competitiewedstrijd voor Bayern te scoren in het kampioensduel met Eintracht Frankfurt. Wilde dat huzarenstukje herhalen in de bekerfinale tegen RB Leipzig, maar mocht pas in de 73ste minuut invallen: te kort voor een goal. Wordt ‘de man van glas’ genoemd vanwege zijn hoge blessuregevoeligheid. Is trouwens überhaupt gevoelig, want je hoeft maar over zijn vrouw Bernadien of zijn kids Luka, Lynn en Kai te beginnen of Robben grijpt naar zijn zakdoek. Beraadt zich momenteel over zijn toekomst.

Wat vindt Arjen Robben van zichzelf?

‘Ik heb twee versnellingen: snel en sneller.’

Wat vinden wij van Arjen Robben?

Gestopt op z’n hoogtepunt en nu lekker onthaasten in Bedum.