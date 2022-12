Willie Wartaal: ‘Ik moest mezelf opnieuw uitvinden als artiest’

Hoe kijk je terug op het afgelopen muziekjaar?

‘Veel dode rappers weer. Verder ben ik voornamelijk bezig met mijn eigen muziek en het maken ervan. Ik probeer weinig te kijken naar wat andere artiesten doen, want daar laat ik me dan door beïnvloeden. Dat is normaal en niet erg. Ik zit te denken of er een nieuwe artiest is opgestaan die ik te gek vind, maar ik weet het gewoon niet, man.’

Was het allemaal zo onbeduidend?

‘De muziekindustrie zit zo in elkaar dat je het niet kunt bijhouden. Er komen wereldwijd elke week iets van 100.000 nieuwe nummers bij, dat is niet normaal. Het is supervluchtig en gaat steeds meer via Tiktok in plaats van de reguliere kanalen. Tiktok is zich aan het vestigen als de grootste plek om muziek te verkopen en promoten.’

Doe jij daar vrolijk aan mee?

‘Mijn management vindt dat ik op Tiktok moet zitten, dus ik heb een account. Ik doe er niet zo heel veel mee, maar ik laat in de agenda zetten wanneer we Tiktoks gaan opnemen. Van tevoren verzinnen we dingen, op de dag zelf daag ik op en daarna ga ik weer weg. Tiktok is een soort crack. Als je ernaartoe gaat, dan weten ze binnen twee minuten wat je leuk vindt en krijg je alleen maar meer van dat. Daardoor stap je er niet meer uit, maar wil je alleen maar meer. Je moet je voor de grap eens aanmelden, dan is er voordat je het weet anderhalf uur voorbij.’

Hoe kijk je naar je eigen bijdrage aan het muzikale landschap?

‘Ik ben heel blij dat ik een riante positie heb met De Jeugd van Tegenwoordig, zodat ik mijn solodingen kan doen zonder dat er iets van afhangt. Ik merk dat veel artiesten, die soms misschien groter zijn dan ik, niet diezelfde vrijheid ervaren. Ik kan doen waar ik zin in heb. Dat is denk ik heel veel waard.’

Voel je bij soloprojecten geen extra druk om te scoren: kijk, ik kan het ook alleen!

‘Het enige wat ik vervelend vind aan soloprojecten is dat het lastiger is om met andere artiesten samen te werken. Iedereen wil samenwerken met De Jeugd, we hoeven het maar te vragen. Maar als je als soloartiest iets maakt, dan kijken ze alleen maar naar de cijfers: o, dat heeft voor ons zakelijk geen nut, laat maar. Het zou leuk zijn als artiesten muziek minder vanuit een zakelijk oogpunt zouden maken. Maar ja, ze zitten niet allemaal gebakken zoals De Jeugd van Tegenwoordig.’

Wie van jullie kwam er op het idee van een samenwerking met Maan?

‘Het was haar idee. Heel lang geleden heeft ze aan ons gevraagd of we met haar wilden samenwerken. Vervolgens hebben we er een jaar over gedaan om op dat verzoek te antwoorden, omdat alles bij De Jeugd altijd heel langzaam gaat. Maar nu is het nummer Naar de Maan toch een soort van succes. Ik ben blij dat het ons is overkomen.’

Waarom is er al vier jaar geen nieuw album van jullie uitgekomen?

‘De nieuwe is bijna-bijna-bijna klaar, maar dan duurt het nog wel even voordat ie uitkomt. De olietanker kennende zal dat op z’n vroegst half 2023 zijn.’

Is De Jeugd nog net zo relevant en vernieuwend als pak ’m beet vijftien jaar terug? ‘Zeker niet, maar dat hoeft ook niet. Jonge mensen moeten vernieuwend zijn. Ik denk dat wij nog wel relevant zijn voor een grote groep mensen, al is relevantie natuurlijk geen objectieve waarheid. Het is ook gewoon een kwestie van smaak.’

Met De Jeugd hebben jullie ooit in no time heel Nederland veroverd. Wat was jullie kracht?

‘We zijn vier verschillende karakters waarvan je er eentje of meer leuk zou kunnen vinden. Je kunt ook alleen de muziek leuk vinden. Of misschien vind je alleen de interviews die we geven leuk. Er is heel veel wat je leuk zou kunnen vinden. Misschien is dat onze kracht? Ik weet het niet man, het is precies waar ik als muzikant nooit over heb nagedacht en nu met mijn theaterding (Wartaal gaat vanaf begin februari de theaters in met zijn show Moederdag, red.) heel veel over moet nadenken. Dat is gek.’

Hoe komt het dat je er bij je theatershow wel over moet nadenken en bij De Jeugd niet?

‘Mijn theatershow gaat over mijn eigen leven, dus ik moet kijken naar wat ik allemaal heb meegemaakt en daar elementen uit pakken. Ik moet bepalen wat überhaupt interessant is en bedenken waarom dat interessant is. Is het grappig, hoe maak ik het nog grappiger, wat moet ik erbij verzinnen, wat laat ik weg? Elk detail ben ik aan het analyseren, omdat ik echt alleen maar aan het vertellen ben. Ik kan me niet verschuilen achter de liedjes, want de verhalen zíjn de liedjes.’

Waarom moest Moederdag er komen?

‘Ik voelde dat ik mezelf als artiest opnieuw moest uitvinden. Dat had ik voor mijn idee ook al gedaan toen ik in maart 2020 mijn soloalbum Enkelbangers uitbracht, maar toen kwam corona en werd alles gecanceld. Daar heb ik nooit de vruchten van kunnen plukken, maar mensen stonden wel open voor mijn nieuwe ideeën als solomuzikant. Ik ga nu het theater in omdat ik dat gedeelte van de entertainmentwereld wil onderzoeken, maar ook omdat ik denk dat het voor mij mentaal goed is om heel bewust met mezelf bezig te zijn in plaats van onbewust. En wie weet, misschien hebben andere mensen ook nog iets aan mijn verhaal. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen ongelukkig en eenzaam zijn. Dat was ik vroeger ook, maar dat hoeft je niet in de weg te staan van een rijk leven op wat voor manier dan ook.’

