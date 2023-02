Allememaggies! De laatste dagen van Bassie & Adriaan

Wie keek er vroeger niet naar Bassie & Adriaan? Sterker nog: welk kind kijkt anno 2023 niet naar Bassie & Adriaan? De niet al te slimme clown en de acrobaat die altijd alles beter weet, zijn nog immer mateloos populair. Ongekend, want de eerste uitzending van de avonturen van het olijke duo, Bassie & Adriaan en de Plaaggeest, is te zien op dinsdag 10 januari 1978. Er volgen daarna nog negen grote avonturenseries, een f link aantal korte tv-avonturen, liedjesspecials en incidentele tv-uitzendingen. Op één serie na worden ze allemaal goed bekeken. Nieuwe Revu dook in de intrigerende geschiedenis van Bassie & Adriaan, een duo dat uit nood werd geboren.

Het begin

Bas en Aad reizen lange tijd de wereld over met hun acrobaten-act The Crocksons. Neem een tafeltje, twaalf lege champagnef lessen en drie stoelen. Zet dat geheel bovenop elkaar en Bas en Aad doen er een handstand op. Acht meter boven de grond. Dat waren The Crocksons. Lange tijd traden de twee broers uit Vlaardingen met deze act op in nachtclubs en theaters, samen met hun vrouwen. Daarbij balanceerde Aad ook veelal op het hoofd van Bas en was er een gooi- en smijtnummer. Dit alles omdat Bas op jonge leeftijd een tijdje met een circus was meegegaan, omdat dat leuker was dan in de schoolbanken zitten. Geef hem eens ongelijk. Het succes kwam – letterlijk – met vallen en opstaan. Tot het vele applaus de broers bijna doof hadden geklapt. Toen bedacht Aad ineens, met de nodige schrik: dit kunnen we niet volhouden tot ons pensioen. Want voor The Crocksons moest elke dag geoefend worden en moesten de broers lenig zijn en blijven.

Nu vervalsen we heel even de geschiedenis en zetten we even het gas erop: in 1977 werden Bassie en Adriaan geboren. Dat gebeurde eigenlijk eerder, in 1964, maar het voert te ver om dat allemaal uit te leggen. Iets met Pipo de clown, Rudi Carrell en een bloedhete zomer in Spanje. Wat belangrijk is: in januari 1978 kwam de allereerste af levering van Bassie &Adriaan op televisie. Een iconische tv-hit was geboren.

@media (max-width: 680px){#fig-63e96ea4145aa img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63e96ea4145aa img{#fig-63e96ea4145aa img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-63e96ea4145aa img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63e96ea4145aa img{#fig-63e96ea4145aa img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-63e96ea4145aa img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63e96ea4145aa img{#fig-63e96ea4145aa img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Een trouwe club van mensen

Clown Bassie en acrobaat Adriaan zijn vanaf de allereerste uitzending een succes dat zijn weerga niet kende en nog steeds niet kent. De Plaaggeest scoort gigantische kijk- en waarderingscijfers hoewel Aad er niet tevreden over is. Die plaaggeest, gespeeld door Jaap Stobbe, vindt hij maar niks. Maar de Tros, die een in 1977 door Joop van den Ende gemaakte proefaf levering had bekeken, wil een spannend element in de serie. De plaaggeest wordt in latere series vervangen door boeven. Zoals de dove B2 (‘Watzeggie?!’) en De Baron (‘Drommels, drommels en nog eens drommels!’). Dat heeft Aad heel goed gezien, want over de plaaggeest regende het klachten bij de Tros. Kleine kinderen die niet meer durven te slapen. Bijzonder is dat Aad, die alle scripts en, deels samen met Bas, alle liedjes schrijft, een steeds grotere greep op de series krijgt. Hij gaat regisseren, monteren en produceren. Ben Tenniglo wordt zijn vaste cameraman en Pieter Monnereau doet het geluid. Zo ontstaat uiteindelijk een hele trouwe club van mensen die de klassiek geworden series maken.

Lachen en huilen

Hoe goed Aad (en Bas) waren in het bedenken van de avonturenseries van Bassie & Adriaan blijkt uit het feit dat toen Joop van den Ende zich er inhoudelijk mee ging bemoeien, het faliekant misging. Van den Ende wil een meer serieuze Bassie & Adriaan op tv en het resultaat was Bassie & Adriaan en de Huilende Professor. Kijk alle series van Bassie & Adriaan en je zal je verbazen over deze. Huilende mensen, een robot, groene mannetjes, het is bizar. Moest van Joop. Die zich gelukkig nadien nooit meer met Bassie & Adriaan heeft bemoeid. Of nu ja, Bas en Aad hebben nog wel samen met Van den Ende een circus gedraaid, Circus Bassie & Adriaan. Aanvankelijk is dat een gigantisch succes, maar het draait toch weer uit op een ramp. Maar Bas en Aad komen er bovenop. Het duurde na De Huilende Professor wel vijf (!) jaar voordat de volgende serie van Bassie & Adriaan op tv kwam: Bassie & Adriaan en het Geheim van de Schatkaart. Maar dat is misschien ook wel meteen de beste serie die de heren gemaakt hebben. Daarna volgden er nog vijf grote avonturen en toen was het klaar. De series zijn nog steeds populair en worden nog steeds veel bekeken, onder meer via het officiële Youtube-kanaal van Bas en Aad: Bassie & Adriaan Channel. Inmiddels zijn de films en video’s die daarop staan meer dan 100 miljoen keer afgespeeld. Bassie & Adriaan 45 jaar. Wij van Nieuwe Revu zeggen: Bas en Aad, van harte gefeliciteerd!

Benieuwd naar meer Bassie en Adriaan? Je leest 't in Revu of via Blendle.