Leon Verdonschot over Dave Roelvink die waarschuwt tegen seksuele voorlichting aan kinderen

Beste Dave Roelvink,

Tijdens de coronacrisis was even het idee dat de wereld hierna voorgoed zou veranderen. Dat is nogal tegengevallen, of mee-, afhankelijk van je voorkeur. Toch is een belangrijk kenmerk van de coronatijd een voorbode gebleken voor de wereld erna, en dat is de alomtegenwoordigheid van de wappie, en zijn kijk op de wereld.

Voor de wap is de wereld zoals bekend een complot, dat hijzelf als een van de weinigen doorziet. De machthebbers zijn corrupt, alle instituten verdacht, de media een vazal van de macht, de wetenschap een instrument ervan. De wap knipt en plakt informatie, vermengt die met fictie, begint meteen te schreeuwen als iemand hem tegenspreekt, en als dat niet helpt is er altijd nog het ultieme argument: de doodsbedreiging. Bovendien heeft de wap een spookbeeld dat hij overal ziet opduiken: de pedofiel. Die zijn immers aan de macht.

Het probleem met de wap is natuurlijk dat alles wat hij denkt te zien (corrupte macht, gebrek aan kritische media, pedofielen) ook werkelijk bestaat, alleen niet in de mate en samenhang die de wap vermoedt. Het probleem is ook dat de wap inmiddels een partij (FvD) en een omroep (ON) heeft die hem als kanonnenvoer inzet, aangevoerd door een frontlinie van BN’ers.

Tijdens coronatijd zaten virologen die al jaren in de luwte hun wetenschappelijk werk deden ineens tot hun verbijstering aan talkshowtafels samen met totale nitwits op hun vakgebied, die ‘toch het gevoel hadden’ dat er iets niet klopte, en omdat ze TikTokten of vlogden op basis van gelijkwaardigheid het gesprek mochten aangaan. Als die viroloog na zo’n uitzending zijn mailbox opende, kon hij zich door een berg bedreigingen heen ploegen.

Nu zijn het de seksuologen. Ook hier: al jaren doen ze bij de Rutgers Stichting op basis van onderzoek hun werk, al jaren bestaan de Lentekriebels-lessen. In een tijd waarin 52 procent van de kinderen onder de 13 porno heeft gezien, ze via sociale media op allerlei manieren met seksualiteit in aanraking komen, waarin sexting een enorm probleem is en veruit de meest vragen bij de Kindertelefoon over seksualiteit gaan, zou je zeggen dat ieder weldenkend mens begrijpt hoe belangrijk het is kinderen weerbaar te maken. En ze op een positieve manier naar hun eigen lijf te laten kijken.

Welnu, ieder wéldenkend mens misschien wel, maar elk relevant debat in Nederland lijkt tegenwoordig te worden gekaapt door die andere groep, te herkennen aan hun overslaande stem. Dus daar verscheen ineens afgelopen week de inmiddels vertrouwde coalitie van Onnozel en Kwaadaardig. Stelde Baudet (ondersteund door SGP en Denk, waar ze immers willen dat vrouwen God of Allah weten te vinden, en zeker niet hun eigen clitoris) Kamervragen over kinderen die zouden leren te pijpen. Daar klopte niets van, maar dat geeft allemaal niet: het gaat om het beeld, niet de feiten. En je hoorde het P-woord zoemen op de achtergrond, dus de rel was geboren. En zo kon het gebeuren dat we jou, Dave Roelvink, op televisie als een bezorgde ouder zagen waarschuwen tegen seksuele voorlichting aan kinderen. Jij. De gast die seks met een meisje in een jacuzzi stiekem liet vastleggen door zijn vrienden voor een online-filmpje.

Dave en Thierry. De mannen van wie je hoopt dat je dochter ze nooit tegenkomt. En als ze het wel doet; dat ze goed is voorgelicht.