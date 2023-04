Leon Verdonschot: 'U stoot niet alleen maar uit, u slurpt ook subsidies op!'

Beste ceo Hans van den Berg van Tata Steel,

U leidt het meest vervuilende bedrijf van Nederland. Tata Steel stoot per jaar evenveel CO2 uit als 1,4 miljoen Nederlanders tezamen. U leidt bovendien een bedrijf dat een lange geschiedenis heeft in het schaden van de gezondheid van maar liefst 150.000 omwonenden, die bijvoorbeeld een grotere kans op kanker hebben. Een bedrijf met een al net zo lange geschiedenis in het overtreden van vergunningen. Een bedrijf dat steeds met allerlei dwangsommen tot beter gedrag moet worden gedwongen, dat keer op keer faalt in het nakomen van eigen beloften tot verbetering op al deze punten. De overheid liet Tata Steel vrijwel straffeloos zijn gang gaan, bleek ook deze week uit onderzoek.

Toegegeven: u stoot niet alleen maar uit, u slurpt ook iets op. Subsidies! Domrechtse types op Twitter maken graag iedereen links van het midden uit voor subsidieslurpers, maar in werkelijkheid zijn het de Tata Steels van deze wereld en dit land die pas echt miljarden aan subsidies binnenharken. Vaak om te vergroenen. Uiteraard altijd volgens de bekende wet van het kapitalisme: de kosten zijn voor de samenleving, de baten voor de bedrijven.

Van een man in zo’n functie heb je meestal een bepaald beeld. Dat móét wel een lul zijn, denk je dan.

En dan blijkt het nog veel erger. We konden u deze week op tv zien, in talkshow Beau, tegenover huisarts Luc Verkouteren uit IJmuiden. Huisartsen, ook deze, zijn meestal vrij rustige, analytische, rationale types. Maar Verkouteren, met een wachtkamer vol gezondheidsschade door Tata Steel, kon zich niet meer inhouden toen u, al 33 jaar werkzaam in het bedrijf, zei dat bij bedrijven als Tata Steel altijd over technische oplossingen wordt gepraat, en niet over gezondheid. ‘En dat wil ik in ieder geval veranderen.’

‘Kom op man,’ klonk het vanaf de overkant van de tafel, uit de mond van een man die wél alle onderzoeken van onder meer de RIVM en de GGD heeft gelezen. Uw weerwoord: uw bedrijf wordt ‘geframed’. Alweer zo’n term die in volstrekt verkeerde handen is terechtgekomen. Framen betekent een eenzijdig beeld schetsen op basis van versimpelde gegevens. De gegevens over Tata Steel zijn niet versímpeld, dat is ook helemaal niet nodig: ze zijn namelijk glashélder. De simpele feiten zijn geen versimpeling.

De arrogantie bleek nog een overtreffende trap te kennen. In de talkshow gaf u aan tóch naar de Tweede Kamer te komen tijdens een hoorzitting over uw bedrijf. Aanvankelijk weigerde u dit en wilde u een of andere onderknuppel naar ons parlement sturen. U gaat zelf liever naar een talkshow dan naar onze volksvertegenwoordiging. Bij Beau streek u over uw hart en zei u met de misplaatste mildheid van een ingebeelde keizer dat u bij dezen toezegde wel zelf te gaan. Je hoorde de verzuchting ‘als ze dat kennelijk zo belangrijk vinden’ er bijna bij.

Was u gebleven bij uw weigering, dan had het parlement een parlementaire ondervraging ervan gemaakt, en had u onder ede moeten getuigen en onder dwang moeten komen. Het was eigenlijk in symbolisch opzicht passender geweest. Het is immers de enige taal die types als u verstaan: dwang.