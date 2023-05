Dennis Schouten: 'Mattie Valk wil zich goed voordoen, maar hij is geen goed mens'

Wat een gedoe wederom over die Mattie Valk, wat nou weer?

We dachten dat zijn oren al genoeg waren gewassen door de media en de rest van Nederland, maar blijkbaar wilde Mattie Valk er nóg een keer onguur van langs krijgen. Via het ongenuanceerde roddelkanaal van Yvonne Coldeweijer komt naar buiten dat er zich enkele mensen bij haar hebben gemeld – ze spreekt van tien bronnen, die ze overigens heel sensatiebelust ‘spionnen’ noemt – die precies weten hoe de vork in de steel zit met betrekking tot de tweeling van de beschimpte radioman. In een notendop: Valk en zijn toenmalige vriendin Kirsten konden niet op de natuurlijke wijze kinderen krijgen. Toch raakte zij zwanger, van een tweeling. Die werd eind maart 2016 te vroeg geboren na een zwangerschap van 26 weken. Mattie had tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte gedaan alsof het zijn tweeling was. Maar in mei 2016 kwam het nieuws naar buiten dat Valk en zijn vriendin een punt achter hun relatie hadden gezet, omdat hij tot zijn verbijstering niet de biologische vader bleek te zijn. Die verbijstering was fake, zo beweert Coldeweijer nu. Valk en zijn toenmalige partner gingen naar beider goedvinden ook met anderen naar bed. Valk wist dat de baby’s niet van hem konden zijn, want hij kampt met, zoals dat zo mooi wordt omschreven als je zwak zaad hebt: ‘fertiliteitsproblemen’. Toen bleek dat de tweeling veel aandacht en zorg nodig zou hebben en waarschijnlijk met beperkingen door het leven zou gaan, koos de Qmusic-dj het hazenpad. Een laffe daad, vinden velen.

Wat maakt het dossier-Valk extra wrang?

De steun en reacties van begrip die hij kreeg uit het hele land toen hij zogenaamd had ontdekt dat hij niet de vader was van de pasgeboren tweeling, waren met de kennis van nu allemaal onterecht en onverdiend. Mattie Valk kwam óók slecht in het nieuws toen hij zijn vriend en collega Wietze de Jager een enorme naaistreek had geleverd. De twee presenteerden op Qmusic al jaren een succesvol radioprogramma en zouden samen overstappen naar Sky Radio. Achter de rug van zijn vriend tekende Valk voor een astronomisch hoog bedrag en een nieuwe auto echter een nieuw (solo-) contract bij Qmusic. Een simpele samenvatting leert ons dat Valk zijn beste vriend een dolk in de rug heeft gestoken voor geld en zijn vorige vriendin met twee beperkte kinderen heeft laten zitten omdat hij geen trek had in gehandicaptenzorg.

‘Mattie is Surinaams voor vriend, maar hij is een pleurislijer, een opportunistische klootzak’

Wat vindt Mattie Valk van zichzelf?

‘Ik word vaker aangesproken dan andere mensen, maar ik ben geen Lady Gaga.’

Wat vinden wij van Mattie Valk?

Inderdaad geen Lady Gaga, eerder een Judas. Het schijnt dat RTL 4 belangstelling in Valk heeft getoond voor een nieuwe serie van De Verraders.

Wat vinden anderen van Mattie Valk?

Dennis Schouten - presentator RoddelPraat

‘Mattie wil heel duidelijk een ander imago hebben dan het mens dat hij is. Kijk, ik ben ook niet per se een goed mens dat alles voor anderen doet en zichzelf daarbij wegcijfert. Maar anderen – types zoals Mattie – willen wel graag dat dat beeld over hen bestaat. Matty blijkt een enorme egoïst. Hij is in een identiteitscrisis gekomen doordat mensen heel boos op hem waren naar aanleiding van de naaistreek die hij Wietze de Jager heeft geleverd. Daarna heeft hij zieltjes proberen te winnen door het te doen voorkomen alsof hij was bedrogen door zijn vrouw toen duidelijk werd dat de tweeling niet van hem was. De werkelijke reden schijnt te zijn dat hij huis en haard heeft verlaten omdat de kindjes gehandicapt bleken. Dat is uiterst onsympathiek. Ik snap nog wel dat je geen zin hebt om te zorgen voor de gehandicapte kinderen van iemand anders, maar dan moet je niet eerst de positieve aandacht op je proberen te vestigen tijdens de zwangerschap van die tweeling. Die man wil zich goed voordoen, maar hij is geen goed mens. Het is ongelukkig en pijnlijk wat hij heeft gedaan. Ik vind hem een opportunistische farizeeër.’

Yvonne Coldeweijer - juicekoningin

In haar Instagram Stories: ‘Na het horen van dit verhaal is er bij mij een gevoel van onrecht opgeborreld dat zijn weerga niet kent. De media is zelf door hem ingezet om deze leugen te verspreiden. Dan zal ik op mijn beurt ook de media gebruiken om dit weer recht te zetten. Toen bleek dat Kirsten zwanger was, wist Mattie vrijwel meteen dat de kinderen niet van hem waren. Hij was ermee bekend dat hij fertiliteitsproblemen heeft en was natuurlijk op de hoogte van de seksuele escapades die Kirsten en hij hadden. Dat Mattie nu deze kaart speelt, is logisch en voorspelbaar. Veel opvallender is echter, dat hij niet mijn verhaal ontkent of weerlegt. Het gaat mij erom dat hij ons en dierbaren om zich heen heeft bespeeld, om hem als slachtoffer te zien in de situatie. Hij speelde op ons in alsof zij was vreemdgegaan, terwijl ze dit beiden deden en hier prima mee konden leven. Hij deed alsof hij er na de geboorte achterkwam dat de baby’s niet van hem waren en dit was niet waar. Waarom hij zich na de geboorte heeft bedacht laten we in het midden, maar is pijnlijk. De enige slachtoffers in dit verhaal zijn Kirsten en de kindjes en niet Mattie Valk.’

Albert Verlinde - entertainmentdeskundige

In Vandaag Inside: ‘Yvonne Coldeweijer heeft het vak vernieuwd dat ik op tv heb gebracht. Wat haar reden is om dit verhaal te brengen? Mattie waarschuwt dat er kinderen bij betrokken zijn, maar Yvonne wijst hem erop dat hij een paar jaar geleden zelf in de pers heeft gedaan alsof zijn toenmalige vriendin Kirsten hem niet had verteld dat die tweeling niet van hem was. Hij heeft haar toen geframed. Nu voelt Yvonne als pers alle recht om te stellen dat hij dat allang wist, maar het kwam hem toen blijkbaar beter uit om het zo aan te pakken. Doordat hij dat op die manier naar buiten heeft gebracht, vraagt hij er een beetje om dat de waarheid op tafel komt.’

Jan Paparazzi - presentator Sterren NL Radio

‘Mattie vind ik een heel goede en bevlogen radiomaker. Hij is een van de radiomensen die zich de afgelopen tien jaar het best heeft ontwikkeld op professioneel niveau. Bij wat er nu gebeurt, vraag ik me af: wie wint hier iets mee? Ik denk niemand. Ik vind het eigenlijk heel vervelend dat hij zo in the picture komt, het heeft niets te maken met zijn radioshow. Of dit voor mij een reden zou zijn om niet meer naar hem te luisteren? Ik luister sowieso niet naar Mattie op Qmusic, want ik luister iedere ochtend naar Marcel de Vries met het programma Marcel in de morgen op SterrenNL. Hij zit sinds een half jaar bij ons en wat hij losmaakt bij de luisteraar, is ongekend: hij krijgt op sommige momenten zelfs zevenduizend reacties op zijn ochtendshow. Dat heeft Mattie niet hoor, die zevenduizend! Ik denk niet dat de privé sleaze & dirt over Mattie gevolgen heeft voor zijn luistercijfers. Want of hij nou in zijn vrije tijd een hockeyclub of een parenclub bezoekt, het gaat om de muziek en het sfeertje in zijn radioprogramma.’