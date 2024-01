Bij de koffie: Amerika bombardeert geldopslag IS, regisseur World War Z II stapt op en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Amerika vernietigt geldopslag IS

In het kader van een nieuwe strategie van de Amerikaanse strijdkrachten is een grote geldopslag van Islamitische Staat gebombardeerd en vernietigd. Volgens CNN is het de eerste in een nieuwe reeks van 'ongewone' bombardementen die op specifieke doelen in de Iraakse stad Mosul gericht zijn. Lees verder.

Brand in portiekflat Schiedam, bewoners geëvacueerd

Man gered door brandweer bij uitslaande woningbrand Burgemeester van Haarenlaan #Schiedam https://t.co/WGiffLcZaC pic.twitter.com/Rg0GGrFq5E — AS Media (@asmedianl) 12 januari 2016

In een portiekwoning in Schiedam is vannacht brand uitgebroken. Meerdere mensen zijn geëvacueerd en zijn behandeld na het inademen van rook. De uitslaande brand, aan de Burgemeester Van Harenlaan, woedde op de tweede verdieping. Tegen 02.30 uur werd het sein brand meester gegeven. Lees verder.

Reorganisatie bij van Van den Ende

Roer gaat om bij musicalbedrijf Van den Ende https://t.co/0MgDd0wQRm pic.twitter.com/0J7oq8eDZe — DFT (@dft) 12 januari 2016

Het grootste musicalbedrijf van ons land, Stage Entertainment, gaat flink reorganiseren. De nieuwe eigenaar zet vraagtekens bij het op grote schaal zelf produceren van musicals en het in eigendom hebben van theaters. Joop van den Ende, oprichter en nog steeds voor 40 procent eigenaar, stemt in met het strakker maken van de organisatie. Lees verder.

Regisseur World War Z II stapt op

Brad Pitt’s "World War Z" sequel loses Juan Antonio Bayona as director https://t.co/CWof215FOl pic.twitter.com/SKeBGURT6t — Variety (@Variety) 12 januari 2016

Het vervolg op Brad Pitts film World War Z zit zonder regisseur. Juan Antonio Bayona heeft besloten op te stappen. Filmstudio Paramount is vastbesloten de film in de zomer van 2017 af te hebben, terwijl Bayona meer tijd nodig heeft. Lees verder.