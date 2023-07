Cabaretier Katinka Polderman: ‘Je wordt als vrouw snel onderschat’

Hoe kwam je op het idee van je allereerste beslisboom?

‘Op Twitter ging een reclame rond voor bitcoins met Won Yip, de succesvolle horecaondernemer. Het filmpje kwam nogal vaak voorbij, iedereen ergerde zich eraan. Het was midden in coronatijd, ik was een beetje verveeld en wilde mezelf bezighouden, dus toen heb ik voor Twitter een beslisboom gemaakt: “Is het Won Yip?” Die werd heel vaak gedeeld en een week later maakte ik er nog eentje: “Gaat Soldaat van Oranje – De Musical nog door?” Heel Nederland was platgelegd, maar in de theaterhangar ging het feest maar door. Die sloeg ook meteen aan, dus daarna ben ik er maar mee doorgegaan.’

Er zijn nu vast mensen die denken: beslisboom, beslisboom, wat is dat in godsnaam? Dus: wat is dat in godsnaam?

‘De Belastingdienst had vroeger formulieren met bovenaan een vakje met een vraag, bijvoorbeeld: “Heb je een eigen huis?” Daaronder stonden twee pijlen met “ja” en “nee” die je naar de volgende vraag brachten. Daar reageerde je dan weer op met “ja” of “nee” en zo ging je door een trechter naar het antwoord. Een beslisboom is een fijne manier om ingewikkelde dingen makkelijker te maken en makkelijke dingen ingewikkeld.’

Dat laatste doe jij graag, getuige beslisbomen als: ‘Wat betekent de frikandellenschaarste voor u?’ of: ‘Wat eten we met kerst?’

‘Ja, daar gebruik ik ze vaak voor.’

Zijn Nederlanders zo slecht in het maken van beslissingen dat ze daar jouw helpende hand bij nodig hebben?

‘Dat weet ik niet, maar ik denk dat een van de geheimen van het succes van mijn beslisbomen is dat de wereld vrij ingewikkeld is geworden. Vroeger bleef je wonen in de plaats was je was geboren, zocht je ergens in de buurt werk of ging je hetzelfde doen als je vader. Nu ligt alles open. In de supermarkt, op een terras, op de bank voor de tv, de hele dag door heb je enorm veel keuzes. Ik denk dat de beslisbomen daar een handje bij helpen, door grote hoofdvragen overzichtelijk in kleine stukjes te hakken.’

‘Ik denk dat een van de geheimen van het succes van mijn beslisbomen is dat de wereld vrij ingewikkeld is geworden’

Wat vind jij zelf een van de sterkere beslisbomen die het levenslicht heeft gezien?

‘De beslisboom die ik maakte in De Week van de Lentekriebels, een projectweek voor het basisonderwijs met aandacht voor relationele en seksuele vorming. Een prima initiatief dat al lang bestaat, maar sommige mensen halen hun nieuws van Facebook en gingen totaal verkeerd geïnformeerd roeptoeteren dat kinderen werden geseksualiseerd. Vooral de aandacht voor de clitoris viel verkeerd, wat mij op het idee bracht van de beslisboom: “Is het een clitoris of een woedende ouder?” Tijdens het maken van de boom heb ik veel lol gehad, omdat ik ontdekte dat er ontzettend veel overeenkomsten zijn tussen de clitoris en woedende ouders. Heeft het een rooie en opgezwollen kop? Zit er onderhuids nog veel meer? Voelt het zich thuis in een wat zure omgeving? Het was ook lekker dat je die stomme lui die zoveel onzin roepen een boom kunt geven waarvan andere mensen denken: gelukkig, zij legt uit hoe het zit.’

Kun je jezelf inmiddels een ware besliskoningin noemen?

‘Ik ben in het dagelijks leven echt heel slecht in het nemen van beslissingen, dus in dat opzicht heeft het me weinig gebracht. Maar het is wel zo dat veel mensen me hebben leren kennen door mijn beslisbomen, ook mensen die niet weten dat ik eigenlijk cabaretier ben en al twintig jaar door het land tour. Ik vind het leuk dat ik met mijn beslisbomen een heel nieuw publiek aanboor.’

Is dit jouw gat in de markt?

‘Ik weet niet of ik de rest van mijn leven alleen nog maar dit ga doen, maar ik merk dat het enorm aanslaat. Mijn beslisbomen staan elke week in de Volkskrant, maar er zijn ook veel mensen die een beslisboom op maat willen. Voor iemand die met pensioen gaat of als een bedrijf een vraagstuk heeft waar ze mee zitten. Een beslisboom is een fijne manier om tegelijk te informeren en entertainen. Ik ben nu bezig met een opdracht voor een benefiet van de rotary, dat is voor mij een totaal nieuwe wereld. Ik vind het leuk om me te verdiepen in onderwerpen waar ik in het dagelijks leven niks mee heb.’

Benieuwd naar de rest van het interview? Je leest 't in de nieuwste Revu. Vanaf vandaag verkrijgbaar!