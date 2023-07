Bart Nijman: 'Frans Timmermans werkt niet voor de kiezer, de kiezer werkt voor hem - zelfs als ze dood zijn'

Bij de volgende verkiezingen zal Nederland vermoedelijk verlost zijn van Sigrid Kaag, die al zo vaak heeft laten vallen dat ze beschikbaar is voor nieuwe internationale uitdagingen dat het begint op te vallen dat ze nog niet weg is. Maar waar Kaag vertrekt, riskeert Nederland de terugkeer van Frans Timmermans, over wie steeds luider gefluisterd wordt dat hij de beste kandidaat zou zijn om het fusievehikel PvdA/GroenLinks te leiden. Bij elkaar opgeteld scoren die best aardig in de peilingen, met Timmermans als lijsttrekker kunnen ze in potentie de grootste worden. Kabinet Prins Frenske d’n Eerste lonkt voor het land.

Frenske is namelijk ook toe aan een nieuwe uitdaging. De man die zich in 2014 de Europese Commissie in schmierde met een tranentrekkend, maar feitelijk onjuist verhaal over de berging van de slachtoffers van MH17 (hij suggereerde valselijk dat Oekraïners juwelen en persoonlijke eigendommen van de passagiers roofden), krijgt als Europese klimaatpaus al vijf jaar zijn Green Deal niet door het doorgaans zo dociel voor de commissie knipmessende Europarlement. De klimaatplannen zijn – mede vanwege de radicale wensen van architect Diederik Samsom – te extreem, vinden bepaalde groepen in het parlement en een deel van de Europese industriële lobby.

Frenske, die in zijn eentje het cumulatieve BMI van een middelgroot Afrikaans hongerdorp met zich meetorst, is als fysieke verschijning bovendien niet het beste uithangbord van een pleidooi voor consuminderen. Er zijn milieuzones in Europese binnensteden waar hij op flatulente dagen niet zonder boete doorheen zou kunnen hobbelen en als je hem een hoge hoed opzet en een glas bubbels voorzet, is hij een vleesgeworden karikatuur van het volvette kapitalisme.

Frenske kun je uitstekend op zijn onsmakelijke fysieke voorkomen aanpakken, want zo er één ding belangrijk is voor Frans Timmermans, dan is het wel Frans Timmermans. Op inhoud is er bovendien weinig te duiden bij hem. Hij kreeg in 2010 als PvdA-Kamerlid niet de portefeuille Buitenlandse Zaken en deed prompt een half jaar helemaal niets. Hij kreeg in 2010 een kritische vraag van Jeroen Pauw over zijn feitenvrije MH17-anekdote en verzon er prompt nog eentje, over hoe slachtoffers nog tijd gehad zouden hebben om een zuurstofmasker op te zetten. Dat was niet zo en sindsdien wil Frenske nooit meer naar Pauw. Frenske werd in 2016 nog wel op camera vastgelegd toen hij tot tranen toe geroerd was door The European, een documentaire over... Frenske.

En nu riskeert Nederland zijn terugkeer. Hij weet hoe hij daarvoor te werk moet gaan: tijdens storm Poly spande de polyglot de 51-jarige Haarlemse vrouw die onder een omgewaaide boom om het leven kwam voor zijn klimaat- en campagnekarretje. Frans Timmermans werkt niet voor de kiezer, de kiezer werkt in dienst van hem. Zelfs als ze dood zijn.