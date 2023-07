Nieuwe Revu's Kijktip: Full Circle

Sport

Arriba, arriba, Fernando Alonso!

Hij is de Zlatan Ibrahimovic van de Formule 1. Fernando Alonso is net als de nu al legendarische voetballer 41 jaar en daarmee de oudste coureur op het hoogste podium. Maar afgeschreven is hij nog lang niet, integendeel. De wereldkampioen van 2005 en 2006, die tot twee jaar geleden nog in totaal andere klassen actief was, beleeft een indrukwekkende tweede jeugd.