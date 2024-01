Bij de koffie: scholen dicht wegens ijzel, enorme file door varkens en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Code Rood wegens ijzel

#IJzel Noordoost Nederland. Ernstige overlast. Gevaarlijke gladheid. Maar ook: schaatsen naar het werk. #CodeRood pic.twitter.com/Ul6NAHYWAz — Reinier van den Berg (@weermanreinier) 5 januari 2016

Het KNMI heeft dinsdagochtend code rood uitgegeven voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanwege ijzel op uitgebreide schaal. Er rijden minder treinen in het noordoosten van het land vanwege de ijzel. Ook blijven diverse scholen gesloten. Lees verder.

Saudi-Arabië verdedigt executies

Reuters: #SaudiArabia defends its judicial process in U.N. mission statement & says the 47 people executed were "granted fair & just trials" — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 4 januari 2016

De vertegenwoordiging van Saudi-Arabië bij de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden executies van 47 veroordeelden verdedigd. In een verklaring staat dat er sprake was van "eerlijke en rechtvaardige processen". Lees verder.

Kilometers file door varkens

Op de A15 bij Leerdam is dinsdagochtend een vrachtwagen met varkens gekanteld. Hierdoor is volgens de VID tussen knooppunt Deil en Leerdam de rechterrijstrook dicht. Inmiddels staat hier zo'n vijftien kilometer file. Lees verder.

Guns N' Roses bevestigt reünie

Guns N' Roses, LCD Soundsystem and Calvin Harris are this year's #Coachella headliners. Check out the full lineup: https://t.co/qF27NLeZd5 — Rolling Stone (@RollingStone) 5 januari 2016

Witte rook. Guns N' Roses gaat optreden op het Amerikaans festival Coachella. Geruchten gingen natuurlijk al langer, maar op een affiche van het driedaagse festival is nu de bevestiging te zien. Lees verder.

