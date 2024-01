Winnaar en verliezer van de dag: Zinédine Zidane vs. Ted van Leeuwen

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Zinédine Zidane

Zinedine #Zidane pikt per direct de baan in van Rafael #Benitez bij Real Madrid! https://t.co/3IWKcV40dm — Voetbal Inside (@VoetbalInside) 4 januari 2016

Volgens Marca is de 55-jarige Rafael Benitez ontslagen en neemt Zinédine Zidane zijn taken als hoofdtrainer per direct over. Werd tijd.

Verliezer van de dag: Ted van leeuwen

Hakim Ziyech is niet langer de aanvoerder van FC Twente. Technisch manager Ted van Leeuwen heeft de 22-jarige aanvaller de band ontnomen vanwege kritiek die de Marokkaanse international in de de Volkskrant uitte op zijn teamgenoten en de technische staf van de club.

Niet slim van Ziyech, maar de grote loser is hier toch echt FC Twente, dat op het gebied van media al jarenlang een 'Noord-Koreaans' beleid voert. Alle interviews worden daar compleet dood gecheckt, het interview in de Volkskrant gelukkig niet.