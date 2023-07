Bart Nijman: 'Het OM had Sieger Sloot willen aanhouden, maar dat kon niet, want hij was op wintersport'

Gewetensvraag van de week: als je als vegan met een elektrische auto op wintersport gaat, ben je dan nog wel een goede klimaatactivist? De kwestie overviel ene Sieger Sloot, kennelijk acteur, die voor de rechter moest komen vanwege zijn deelname aan onrechtmatige acties van Extinction Rebellion op de A12. Het OM had hem willen aanhouden, maar dat kon dus niet, want hij was op wintersport.

Sloot gilde zelf iets over ‘karaktermoord’ toen zijn hypocrisie in de rechtbank ter sprake kwam, omdat hij dus immers in een EV met een paar bakjes biologisch gekweekt snackfruit in de cupholders naar zijn skigebied was gereisd. Wat hij in zijn vrije tijd op de lange latten doet, staat los van wat hij in zijn vrije tijd op de A12 doet en ook iemand die een hele dag op het asfalt zit, onder een waterwerper van de politie die op standje vernevelaar stond, heeft weleens vakantie nodig om bij te komen. Toch?

Nog erger dan een acteur met het IQ van een diepgevroren visstick zijn de mensen die hem vervolgens groot gelijk geven. Want waag het niet om hypocrieten van hypocrisie te betichten, nee: het zijn de mensen die zelf helemaal niks doen aan het klimaat die het ergste zijn. Nou ben ik toevallig iemand die helemaal niks doet aan het klimaat, maar dat zal me toch potverdomme niet weerhouden van het uitlachen van nepklerken als Sieger Sloot. Want hun ‘betrokkenheid’ is een patroon.

De Siegersoortigen van Nederland stonden vooraan te schreien in de rijen om aangifte te doen tegen Geert Wilders, ze wierpen zich op als gewillige beulen van Zwarte Piet, zetten pronouns en transvlaggetjes in hun socials en ze zitten dus graag op de A12 onder een graffiti-tag waar ‘stop fossiele subsidie’ op staat. De gemene deler van die ‘goede doelen’ is dat ze altijd vallen onder de huidige sentimentele hausse. ‘I Support the Current Thing,’ luidt de bijbehorende meme.

Wat die goede doelen eveneens gemeen hebben, is dat Siegersoortige solidariteit niks kost. Iedereen was boos op Wilders na ‘minder minder’. Zwarte Piet is vertrappeld onder de morele hoogpony waarop ze toch al zaten vastgelijmd. Critici van de transgenderhype ‘transfoob’ noemen is de veiligste route om bondgenoot te zijn zonder discussie te voeren.

Maar met die skivakantie zie je de ware prijs die Siegersoortigen willen betalen: niets. Je ziet het bij Carice ‘Kan ik nog wel werken in Amerika als ik word opgepakt op de A12?’ van Houten, bij Hannah Prins die de hele wereld afreisde en nu op iedere persfoto met droeve puppyogen beweert dat we de zomer misschien niet eens overleven. En bij Sieger, die met zijn plastic bakje (een olieproduct) ingewikkeld gekweekte minikomkommers naar de skilift reed. Hypocrieten.