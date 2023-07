Jan Roos: 'Je wint het alleen maar omdat je vroeger dacht: ik hak mijn pik eraf'

Een missverkiezing die de tongen losmaakt: goed voor de reuring, toch?

Een beetje reuring is nooit weg, maar na de uitslag van deze missverkiezing loopt het helemaal eh, mis. Rikkie Kollé is uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. Er is volgens sommigen echter een klein probleempje: ze is genetisch gezien geen vrouw. Het is voor het eerst dat in ons land een transvrouw tot winnares van Miss Nederland is uitgeroepen en daar is ons land blijkbaar en helaas nog niet helemaal klaar voor. Het arme schaap krijgt momenteel de meest gore verwensingen naar haar fraaie poppenhoofdje geslingerd. Transfobe reacties zoals ‘Als ik je tegenkom dan raak ik je’ kwetsen haar, maar maken haar tegelijk sterker in haar missie dat ze zich harder wil maken voor de community. De idiote bedreigingen komen van zowel mannen als vrouwen en zelfs moeders met kinderen, weet Kollé die stomverbaasd maar doodkalm de Instagram-profielen van de afzenders checkt.

Het is toch niet de eerste keer dat we te maken hebben met transgenders die iets winnen op tv?

Lang niet de eerste keer! En daarom is het ook zo verwonderlijk dat er nog zo bekrompen over wordt gedaan. Al in 1997 won Kelly van der Veer als Miss Kelly De travestieshow. Daarna onderging ze de uiteindelijke geslachtsveranderende operatie en werd ze in 2001 echt bekend door een andere tv-show, Big Brother. De beeldschone Loiza Lamers won in 2015 het modellenprogramma Holland’s Next Top Model. Ze was daarmee de eerste transgender ter wereld die een dergelijke titel in de wacht sleepte. Wat ook bijdraagt aan de algemene acceptatie van mensen die worstelen met hun genderidentiteit, is het tv-programma Make up your mind dat sinds 2021 een miljoen kijkers per aflevering trekt. Hierin gaat een geselecteerde groep BN’ers omgetoverd tot dragqueen de strijd met elkaar aan. Maar hoewel we al sinds de jaren 90 met behulp van Nickie Nicole en Dame Edna bezig zijn mensen die zich ‘anders’ voelen te accepteren, blijkt het nog akelig ver van ons af te liggen dat een transgender als Miss Nederland ons land vertegenwoordigt op de Miss Universe-verkiezing eind dit jaar in El Salvador.

‘Rikkie laat zien hoe mooi én belangrijk het is om jezelf te zijn’

Wat vindt Rikkie Kollé van zichzelf?

Ik krijg te horen dat er nu een man wint, mensen wensen me dood

Wat vinden wij van Rikkie Kollé?

Als nieuwe Miss Nederland staat zij heus wel haar mannetje.

Wat vinden anderen van Rikkie Kollé?

Kim Kötter - Miss Universe Nederland 2002

‘Rikkie was voor mij – los van het feit dat ze een transgender vrouw is – vanaf dag één de winnaar. Daarbij ben ik puur op het uiterlijk afgegaan. Toen wist ik nog niet eens dat ze een transgender vrouw is. Ik vind het heel fijn dat iedere vrouw mee mag doen aan de internationale verkiezing. Je mag nu getrouwd zijn, je mag vollere maten hebben, je mag kleiner zijn, de leeftijd is iets omhoog geschroefd en ook al was je bij geboorte een jongen, maar je voelt je een vrouw, dan ook ben je hartstikke welkom. Miss Nederland staat ook al jaren bekend om haar openheid in de lgbtq-community. En dat ze nu de perfecte ambassadeur en winnares daarvoor hebben gekozen, lijkt me duidelijk. Ik denk dat ze Rikkie bij Miss Universe enorm zullen omarmen. En in Nederland hoop ik dat natuurlijk ook. Het is 2023. Het werd tijd.’

Ricardo Visscher - voormalige drag

‘In het Amsterdamse nachtleven heb ik als mijn drag alter ego Rachel O’Neill jaren bij de deur gestaan als doorbitch. Ik bepaalde wie er naar binnen mocht in een club of op een feestje. Ook heb ik aan tv-programma’s meegedaan als De gouden kooi en Echte meisjes op de prairie en heb ik mijn leven als mannenprostitué beschreven in mijn boek Van groenteboer tot t*ringhoer. Ik heb in die jaren de nodige kritiek te verdragen gekregen. Maar nu ik iets over Rikkie Kollé zei, kreeg ik wagonladingen shit over me uitgestort. Ik kreeg half Nederland over me heen op mijn socials. Men blijft maar zeggen dat Rikkie een man is en daar ben ik voor opgekomen. Kijk, als een vrouw met een heel grote pukkel op de rug wordt geboren waar allemaal haar uit groeit, dan kan ze die laten weghalen zodat ze zich beter voelt. Wat is dan het verschil met een vrouw die wordt geboren met een piemel? Nou, dat heb ik geweten. Ik moest zelf een dokter zoeken. En omdat ik travestiet ben geweest, moest ik dood. En als ík dat al heb, moet je nagaan wat onze nieuwe Miss Nederland allemaal te verwerken krijgt.’

Denise Speelman - Miss Nederland 2020

‘Ik vind haar fantastisch. Ik heb er heel veel respect voor hoe zij haar missie uitdraagt en hoe sterk ze zich opstelt tegenover de haatberichten. Er komen walgelijke reacties voorbij. Ik vind het zo goed dat dit haar nóg meer motiveert om haar verhaal te delen. Ik zag haar van de week bij ons op kantoor na haar overwinning, ik vind haar zo’n bijzondere en mooie vrouw. Ze heeft een sprankeling over zich en ze is zo zelfverzekerd. Ze gaat voor haar missie, is gelukkig en zit lekker in haar vel. Ze zal een inspiratie en voorbeeld voor velen zijn.’

Jan Roos - presentator Roddelpraat

‘Als Rikkie de mooiste vrouw was van de verkiezingen, dan vind ik het prima dat Rikkie wint. Maar Rikkie was bij lange na niet de mooiste vrouw, zelfs de minst mooie van het hele zooitje. De tanden staan scheef en ze heeft een raar koppie, maar Rikkie wordt toch Miss Nederland. En daar zit de hele problematiek: het uiterlijk doet er niet meer toe bij een missverkiezing. Dan kun je toch wel stellen dat we wat verward zijn. Zolang je transseksueel bent, maak je gewoon altijd kans. We zitten in een samenleving waar dat nu hip is. Het is niet alleen een belediging voor vrouwen – want blijkbaar kun je als vrouw niet meer winnen bij een missverkiezing – maar ook voor transseksuelen is het beledigend. Want ook al heb je een kop als een garnaal, je wint het alleen maar omdat je vroeger dacht: ik hak mijn pik eraf en ik noem mezelf nu Anja. Het is van het niveau dat een Prius meedoet met de Formule 1 en die Prius wordt laatste, maar krijgt toch de eerste prijs omdat het zo’n leuke groene auto is. Een missverkiezing gaat om de knapste, niet om de meest verbouwde. Ik heb niks tegen transseksuelen, want ik begrijp heus wel dat als je je vrouw vóélt, je ook een vrouw wilt zíjn. De haat tegen dat kind vind ik walgelijk, maar dat mensen boos worden omdat je niet eens meer knap hoeft te zijn om een missverkiezing te winnen – je hoeft alleen maar vroeger een man te zijn geweest – die woede begrijp ik wel.’