Bart Nijman: 'Een bobbel in een badpak zou geen aanzuigende werking moeten hebben'

Waarom hijsen kledingmerken mannen in sportbh’s en badpakken? Nike betaalde een schriel ventje om te paraderen in een vrouwelijk bovenstukje omdat hij zichzelf vrouw noemt. Dat is genoeg om damesproducten aan te mogen prijzen.

Daarna was de beurt aan Adidas voor hetzelfde trucje. Het is onduidelijk of hun model zich als transgender identificeert, want behalve lang haar en de manische blik waar je veel gendertwijfelaars aan herkent, gebruikt de kledingfabrikant geen influencer uit het transgenre, maar ‘gewoon’ een hele slanke zwarte man met lang haar, borsthaar en een zeer zichtbare peniele bobbel in het badpak.

Hoewel sommige reacties doen vermoeden dat sportmerken die dit stokje in de maatschappelijke estafette van modieuze mankementen overpakken, nooit meer een paar sportschoenen zullen verkopen, zal het de meeste klanten worst wezen (no pun intended) hoe modellen die producten aanprijzen eruitzien. De gratenpakhuizen van de jaren negentig waren immers ook een op anorexia-trends aangehaakte verschijning waar velen hun afschuw over uitspraken, maar geen kledingmerk de kop hebben gekost.

Neemt niet weg dat de vraag open blijft staan waarom merken als Nike of Adidas menen dat het belangrijk is om biologische vrouwen hun werkplek op de catwalk van de kledingshoots af te nemen ten faveure van Het Patriarchaat – hoezeer die mannen eventueel ook met vrouwelijke hormonen zijn volgepompt. Wellicht is het omdat kledingmerken bij uitstek de laatste mode moeten volgen en daar valt de transretoriek nou eenmaal onder. Is even vervelend, leidt even tot verbazing of ergernis over wat reclamebeelden, maar waait wel weer over – en Nike noch Adidas zal er financieel slechter van worden.

Maar net zoals de anorecten van de jaren negentig door catwalks vol met vel over been-vrouwtjes met ingevallen wangen werden aangemoedigd in hun keuze om zo min mogelijk calorieën tot zich te nemen, zo zijn grote merken die de transvlag hijsen vandaag ook schuldig aan het propageren van hypes met potentieel dodelijke gevolgen – of toch op z’n minst aan het vandaag luidkeels aanmoedigen van de spijt van morgen.

Genderdysforie is een uiterst marginaal fenomeen en verdient heus serieuze aandacht en waar nodig medische behandeling, maar het aanmoedigen van transgenderisme als sociale trend zorgt ervoor dat kinderen en jonge pubers, maar ook mensen met geestelijke aandoeningen, ten onrechte het gevoel wordt aangepraat dat hun onderontwikkelde of ontregelde brein met wat puberteitsblokkers, hormonenkuren of fysieke ingrepen in lijn kan worden gebracht met een lichaam waarin ze zich onprettig voelen.

Het zal wel hopeloos ouderwets klinken in tijden van overpsychologisering van mondaine identiteitsretoriek, maar een bobbel in een badpak zou geen aanzuigende werking moeten hebben (wederom no pun intended), maar een afschrikwekkende. Want deze handel in emoties heeft fysieke gevolgen. Maar als het misgaat, zijn Nike en Adidas al zes hypes verder.