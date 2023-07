Klokkenluider David Grusch doet onthullende uitspraken in hoorzitting over UFO's

Tijdens een hoorzitting van de subcommissie House Oversight ging het over UAP, ‘ongeïdentificeerde luchtfenomenen’. De Amerikanen gebruiken deze term in plaats van UFO's. Tijdens deze zitting sprak klokkenluider David Grusch onder ede zich uit tegen het Amerikaanse Congres. Hij zegt erin te geloven dat de regering de UFO's met biologische resten, die 'niet-menselijk' zijn, verbergt. Wanneer Grusch de vraag krijgt of de regering dergelijke voertuigen in bezit heeft, antwoord hij met: "absoluut".

Zowel de Democraten als de Republikeinen dringen aan op meer onderzoek naar de 'ongeïdentificeerde luchtfenomenen'. Het kan namelijk ook te maken hebben met activiteiten van vijanden van de VS.

Volgens Grusch is de VS al sinds de jaren 30 op de hoogte van de 'niet menselijke' activiteiten.

Mogelijke moord

De afgelopen vier jaar zou de klokkenluider meer dan 40 getuigen hebben geïnterviewd. Hierdoor werd Grusch onder andere ingelicht over de exacte locaties van de UFO's. Een aantal van de gevonden voorwerpen zouden volgens hem "niet-menselijke ruimtevaartuigen" bevatten. Wanneer er gevraagd wordt of er ook piloten in de voertuigen zijn aangetroffen, beantwoord Grusch: "Bij een aantal van de voertuigen werd er biologisch materiaal aangetroffen." Deze resten zijn volgens de klokkenluider "niet-menselijk".

Grusch zei niet te kunnen onthullen of er iemand vermoord is om het geheim over de UFO's, geheim te houden. Waar hij zich wel over wilde uitlaten is dat mensen schade of verwondingen hebben opgelopen. Deze mensen zou hij zelf kennen. Ook heeft de klokkenluider zelf te maken gehad met incidenten, maar kan zich hier niet verder over uitlaten, omdat er nog een onderzoek loopt.

Het was één van de eerste keren dat een getuige, voor het Congres, onder ede heeft getuigd over buitenaards leven. De conclusie van Grusch en andere mensen die de klokkenluider gesproken heeft is en blijft dat er resten gevonden zijn die 'niet-menselijk' zijn. Deze mensen zijn nog bezig met het onderzoek.