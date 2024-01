Bij de koffie: Mental Theo maakt noodlanding om ziek kind, Noord-Nederland kleurt wit en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Doden en gewonden bij zware aardbeving India

De Oost-Indiase staat Manipur is maandagochtend getroffen door een zware aardbeving met een magnitude van 6.7, eerder werd nog gesproken over een magnitude van 6.8. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen. Lees verder.

Noord-Nederland kleurt wit

#sneeuw en toen was het toch al wit buiten #weerfoto pic.twitter.com/Fqaz31sZ4s — Marco Tenback (@MarcoTenback) 4 januari 2016

In het noorden van het land is de winter nu echt begonnen. Vanochtend begon het op plekken in Friesland, Groningen en Drenthe te sneeuwen. De neerslag blijft liggen, want in tegenstelling tot in de rest van het land liggen de temperaturen daar onder nul. Lees verder.

Mental Theo getuige van noodlanding om ziek kind

Helden actie van Captain @klm op vlucht naar Singapore!! Snelle noodlanding voorkomt sterfgeval van klein kindje aan boord! KL835 — ?????L TH?? (@Mentaltheo) 3 januari 2016

Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Singapore maakte een extra landing op het vliegveld van Boekarest in Roemenië. Theo Nabuurs, beter bekend als dj Mental Theo, zat aan boord en zegt dat de piloot hiermee het leven van een kind heeft gered. Lees verder.

Oscar-winnende cameraregisseur Zsigmond overleden

It was one of the great honors of my life to work with Vilmos Zsigmond. #RIP a great artist https://t.co/FopReDC0mn — Anthony Bourdain (@Bourdain) 3 januari 2016

De Hongaarse cameraregisseur Vilmos Zsigmond is op 85-jarige leeftijd overleden. De man werd bekend om zijn werk aan de film Close encounters of the third kind uit 1977, waarvoor hij een Oscar kreeg. Lees verder.

