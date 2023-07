Nieuwe Revu's lees tip: Paardengod

Sport

Olympische worsteling: Parijs klaagt over de Spelen

Over een jaar wordt op 26 juli 2024 in Parijs het olympisch vuur ontstoken. Van een feeststemming is echter geen sprake. De Parijzenaar klaagt. Over dure kaartjes, maar vooral over alle gaten in alle wegen. De Olympische Spelen trekken, zichtbaar én onzichtbaar, een zware wissel op de stad. En dan is er de veelal onuitgesproken angst. Voor aanslagen van jihadisten. En voor oproer van jongeren uit de banlieues. ‘Parijs is nog niet verloren, maar heeft wel heel veel problemen.’