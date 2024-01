Slash brengt eerbetoon aan Lemmy Kilmister met Ace of Spades

Nog even een dingetje over Lemmy Kilmister, de vorige week overleden zanger van Mötorhead. Zo iemand verdient een eerbetoon en dat is tussen de regels door dan ook gebeurd.

Door niemand minder dan Slash, die met Miles Kennedy en The Conspirators optrad in House of Blues in Las Vegas. Ze speelden het meest gekoesterde nummer van Mötorhead; Ace of Spades. Voor die gelegenheid nam Todd Kernes de microfoon even over van Miles Kennedy. Verstandig.

Lees ook: Op metalcruise met de Mötorboot van Lemmy

https://www.youtube.com/watch?v=Z-Mc_R5f7xE

Slash en Lemmy Kilmister waren geen vreemden van elkaar en deelden dan ook wel eens het podium samen. Onlangs was Slash nog bij de 70e verjaardag van de overleden muzikant, aldus Rolling Stone. "Lemmy was de personificatie van rock n' roll", zei Slash, die dit jaar voor het eerst sinds 1993 weer met Guns N' Roses gaat optreden, onlangs.

Ook Tom Morello (Rage Against the Machine) en Lars Ulrich (Metallica) hebben aangegeven een muzikaal eerbetoon te brengen aan Kilmister.