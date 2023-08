Nieuwe Revu's kijktip: 'The Capture'

Op een van die camera’s speelt het drama zich af waar het in de thrillerserie The Capture omdraait. We zien hoe een geüniformeerde man een jonge vrouw op straat benadert.

Als ze hem afwijst, slaat hij haar neer en sleept haar weg. Sindsdien is ze spoorloos. De soldaat in kwestie is dankzij de duidelijke beelden snel gevonden: beroepsmilitair Shaun Emery. Hij is net vrijgesproken van de beschuldiging dat hij in oorlogsgebied een krijgsgevangene heeft geëxecuteerd. Analyse van bodycambeelden verwees die aanklacht naar de prullenbak. Dat lijkt bij deze tweede zaak een stuk lastiger. O ja, niet onbelangrijk: Emery’s advocaat in het eerdere proces was de jonge vrouw die nu is verdwenen. Alles draait in The Capture om de toenemende invloed van CCTV. In het zenuwcentrum van de politie kan dankzij geavanceerde gezichtsherkenning razendsnel een identificatie gedaan worden. Maar wat als dezelfde beelden een leugen vertellen? Dat levert leuke fictie op. En een beangstigende realiteit.

The Capture wordt vanaf vandaag uitgezonden door BNNVARA.