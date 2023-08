De Jeugd van Tegenwoordig: 'We gunnen elkaar licht in de ogen niet'

Het is vijf jaar geleden dat jullie laatste plaat uitkwam. Wat is er in de tussentijd allemaal voor jullie veranderd?

Willie: ‘Het voelt alsof er heel veel is gebeurd. Dat is ook zo. Ik heb een debuutalbum uitgebracht, ik heb een theatertour gedaan. Maar nu we hier weer bij elkaar zitten, om interviews te doen over ons nieuwe album, lijkt het alsof er eigenlijk niks is veranderd. Ik ben beter geworden, maar we zijn nog dezelfde jongens.’

Pepijn: ‘Ik heb twee keer zoveel kinderen, dat is een groot verschil. Maar als muzikant en onderdeel van De Jeugd van Tegenwoordig is er hooguit 5 procent veranderd.’

Freddy na een korte stilte: ‘Ik vind dit heel fijn, dat we hier weer met elkaar aan één tafel zitten. De tijd waarin we vanwege het coronavirus niet naar buiten mochten, heeft mijn ego grote schade opgeleverd. Ik had een ondervoed ego.’ Denkt na: ‘Het burgerleven heeft me genakt, de verveling werd me te veel. Ik vond het moeilijk om vriendschappen te onderhouden, waardoor ik niet meer met iedereen op één lijn kon komen.’

Ook niet met Willie en Pepijn?

Freddy: ‘Wij zijn nooit echt van het zomaar chillen geweest. Van die sociale afspraken waarbij je twee uur lang tegen iemand aan gaat zitten praten met een kopje koffie erbij – “Hé, hoe gaat het nou met jou, blabla” – dat is niet ons ding. Het voelt goed dat ik weer met mijn vrienden mooie dingen kan maken, omdat dat nu eenmaal is wat wij doen en wat ik leuk vind om te doen.’

Welke lading willen jullie dekken met de albumtitel Moderne manieren?

Willie: ‘Eerlijk? Ik vond het heel vervelend dat we een tijdje geleden nog steeds geen titel hadden. Daarom ben ik van alles en nog wat in de groepsapp gaan gooien.’

Pepijn: ‘De muziek was er op dat moment al.’

Willie: ‘Toen zei Pepijn: “Moderne manieren”. Dat klopte heel erg, je kunt het heel zeikerig opvatten, maar het betekent ook zoveel als: nieuwe shit.’

Een van de filosofische vragen die jullie op het album stellen is: wat is de rol van de hedendaagse man in deze tijdgeest? Hebben jullie het antwoord gevonden?

Freddy: ‘Het gaat meer om de vraagstelling dan om het antwoord, maar we hebben onze draai op dat gebied wel gevonden. Eigenlijk hadden we dat altijd al. Maar nu zijn we ook nog leidend met een album waarop we vertellen hoe je je kunt gedragen.’

Pepijn: ‘Ik denk dat je als mens, en als kunstenaar die dingen maakt voor een bepaald publiek, continu bezig bent met hoe je jezelf verhoudt tot de samenleving. Dan wel in het groot, dan wel in het klein.’

Freddy: ‘In het begin van De Jeugd bestond onze dynamiek eruit dat we met z’n vieren op een missie waren om alle nachtclubs van Nederland te slopen en ondertussen zoveel mogelijk alcohol en drugs tot ons te nemen. Als je bijna twintig jaar in de game zit, zoals bij ons het geval is, verandert die rol. Dan moet je nieuwe manieren voor jezelf uitvinden.’

Willie: ‘Het belangrijkste is volgens mij dat je jezelf er bewust van bent dat je in het leven steeds een ander soort rol hebt. Je moet er scherp op zijn dat je niet de rol van vorig jaar of het jaar daarvoor blijft spelen.’

Steeds meer mannen voelen zich – opgejut door voormalig kickbokser en influencer Andrew Tate – verongelijkt, omdat ze vinden dat ze door de woke elite in een hoekje worden gezet. Hebben jullie dat ook?

Willie, lachend: ‘Ik vind het leuk als mensen zo denken.’

Freddy: ‘Het is voor de man lekker dat we wat vrouwelijk tegenwicht krijgen.’

Willie: ‘Dat zeker, maar het is ook gewoon de tijd van: kijk eens hoe zielig ik ben. We zijn nu op een punt gekomen dat mannen in het openbaar gaan roepen: nee, maar ik ben nog zieliger.’ Zet een hoog stemmetje op: ‘Het is zo moeilijk om vandaag de dag man te zijn, o jee. Al die miljoenen die ik omzet, daar moet ik dan weer van alles mee. Ik kán het niet meer.’

Jullie horen niet bij de verongelijkte mannen.

Freddy: ‘Zeker niet. Ik heb schijt aan best veel dingen, vooral aan de standaard Nederlandse man met zijn gezeik.’

Pepijn: ‘Ik ben sowieso nooit bediend door mainstream, dus ik voel me niet verwant met deze groep.’

Willie: ‘Ik heb geleerd dat ik op mijn best ben als ik in een hoekje word geduwd. Als ik met mijn rug tegen de muur sta, dan ga ik shinen. Maar als het echt zo erg zou zijn met deze mannen, dan zouden ze wel proberen om hun shit te fixen.’

