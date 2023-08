Leon Verdonschot: 'Werk is de remedie tegen armoede, zegt het FvD, maar een groot deel van de armen in ons land hééft al werk'

Beste FvD-Kamerleden Freek Jansen en Pepijn van Houwelingen,

Het was de meest cynisch mogelijke combinatie van twee nieuwsberichten in één week. Allereerst het bericht dat het aantal miljonairs in Nederland opnieuw is toegenomen, en de komende vijf jaar met 200.000 zal stijgen tot 1,4 miljoen.

En dan het nieuws dat het aantal mensen in Nederland dat in armoede leeft eveneens blijft stijgen. Volgens het Centraal Planbureau leeft volgend jaar bijna 6 procent van de inwoners onder de armoedegrens. Dat betekent dus: betalingsachterstanden. Geen geld voor om de dag een warme maaltijd. Voor het vervangen van kleding. Voor een week vakantie per jaar. Iedereen in Nederland heeft volgend jaar meer te besteden, behalve de mensen die dat het meest nodig hebben: de armste Nederlanders. Nederland anno 2023: steeds meer miljonairs aan de ene kant, steeds meer voedselbankbezoekers aan de andere. Ooit heette dat ‘Amerikaanse toestanden’, tegenwoordig zijn het ook Nederlandse. Je zou zeggen dat nieuwsbericht 1 de oplossing is van nieuwsbericht 2, maar kennelijk is dat voor veel mensen niet gewoon een kwestie van beschaving, maar van marxisme.

De zorgen over die toenemende massale armoede zijn groot, ook in de Tweede Kamer. Die nam enkele weken geleden een motie aan van Lilian Marijnissen (SP) en Caroline van der Plas (BBB). In de motie stond dat het onacceptabel is dat een miljoen mensen in armoede dreigt te vervallen, en dat het demissionaire kabinet moet voorkomen dat de val van het kabinet de situatie verergert (omdat allerlei regelgeving dan op de plank blijft liggen). Tot zover de motie. Zo algemeen mogelijk opgesteld, om zo breed mogelijk gesteund te worden. Wát er dan moet gebeuren om te voorkomen dat de situatie verergert, mag iedere partij vervolgens zelf invullen. Ik dacht dat de motie door de volledige Tweede Kamer was gesteund – wie is er immers nou niet tegen meer armoede – maar toen ik afgelopen week de berichten las over de toegenomen armoede ging het in verwijzingen naar die motie over ‘grote steun’ ervoor in het parlement. Ik zocht eens op met hoeveel stemmen de motie is aangenomen. 143 van de 150.

Wie waren die andere 7 dan, vroeg ik me af. Fractie Den Haan had niet gestemd, vanwege niet aanwezig. Gündogan (ex-Volt): hetzelfde verhaal. Allebei keren ze na de verkiezingen niet terug in het parlement. Dit bewijst nog maar eens hoe gering dat verlies is. En dan waren er nog vijf tegenstemmen. Die van Forum voor Democratie, de partij waarvoor jullie ‘sociale zaken’ in je portefeuille hebben. Je kunt er lang of kort over praten, maar als je niet tegen meer armoede bent, ben je dus voor meer armoede. Meer smaken zijn er niet. Ik zocht op jullie site eens op wat het partijstandpunt over armoede is. Dat bleek te zijn: ‘De beste remedie tegen armoede is werk.’ O ironie: een groot deel van die 6 procent Nederlanders in armoede werkt. Remedie? Kwaal.

In het nieuwsoverzicht op de FvD-site staat niks over de nieuwe armoedecijfers. Wel staat er dat de ‘ForumApp’ bedrijven nu de mogelijkheid geeft korting te geven aan FvD-leden. ‘Er wordt korting gegeven voor onder andere rijlespakketten, vakantiebestemmingen, diners en er zijn zelfs verscheidene garages die een gratis APK aanbieden.’ Het zal vast verklaren waarom jullie tegen minder armoede stemden. Moeten die armen maar lid worden van FvD. Kunnen ze alsnog op vakantie, met korting van het alternatieve kartel.