Bart Nijman: 'Zelfs binnen het CDA weet bijna de helft niet wie Henri Bontenbal precies is'

De top van het CDA, dat kennelijk nog bestaat, heeft een nieuwe lijsttrekker aangewezen. De kiezer wil Pieter Omtzigt, maar die hebben ze van zich vervreemd en weggejaagd omdat hij zijn werk te goed deed. De leden hadden liever Derk Boswijk, omdat ze die tenminste kenden, maar het partijbestuur koos voor Henri Bontenbal.

Die kent u niet, nee. EenVandaag peilde onder CDA-leden dat zelfs binnen die partij bijna de helft niet weet wie hij precies is, of waar ie voor staat. Zodoende kreeg je krantenkoppen waarin Bontenbal werd aangekondigd als lijsttrekker onder de kop ‘Het CDA verkeert in doodsnood’ (AD), opgeluisterd met wapenfeiten als ‘de nieuwe CDA-leider maakt privé al sinds 2006 geen vliegreizen meer vanwege het klimaat’.

Het beeld dat hieruit opstijgt – onbekende man trekt aan dood christenpaard met GroenLinks-achtige agenda – moest daarna geschraagd worden met een reeks media-optredens. Die vulden zich natuurlijk met de bekende platitudes: relatieve buitenstaander, fris gezicht van een brede volkspartij voor een fatsoenlijk Nederland, u kent de glanzende wikkels wel waarin een licht beschimmeld politiek product opnieuw verkocht wordt.

Ja heus, het CDA is nog een ‘brede volkspartij’ – als je de propagandamakers van het vijf zetels peilende partijtje tenminste moet geloven. En om het ‘volk’ in ‘volkspartij’ nog even dik te onderstrepen, werd een coalitie met de PVV alvast op voorhand uitgesloten.

Zo werd ‘Hen... wie? Henri!’ zoals het kopje letterlijk op de CDA-website staat, gelanceerd als een fatsoenlijke man die in armoede opgroeide in een groot gezin, maar ging studeren en nu portretten schrijft van mensen die hem inspireren (Ruub Lubbers, paus Franciscus) en die het CDA weer breed gaat trekken waarbij hij – als belezen natuurkundige – het klimaatbeleid als ‘morele plicht’ bestempelt.

Gelukkig is het 2023 en hebben we sociale media, waarop zijn twittergeschiedenis een andere kant van Henri laat zien. Zo kwam hij voor het eerst in de Kamer toen Pieter Omtzigt ziek uitviel en hij hem verving, maar Henri mag graag op Twitter klieren over dat ‘sensibiliseren’ van de man die een functie elders moest krijgen. Heel fatsoenlijk een collegiaal dolkstootje in de rug. Ook had hij graag gezien dat corona niet oude of dikke mensen treft, maar ‘domme mensen’, zou hij wensen dat ‘klimaatontkenning’ strafbaar wordt gemaakt en is hij behoorlijk anti-boeren – een houding die het ‘oude’ CDA ook al zo goed is bekomen.

Je snapt: Twitter gaat heel kalm en afgewogen met zulke ontdekkingen om (nee), maar zeker in contrast met wat de mannetjesmakers en de overschrijfmedia boetseren geeft het verhelderende karaktercontext: Henri Bontenbal is een vingerwapperventje in de traditie van Maxime Verhagen, scoort qua eigenwaan hoog op de Schaal van Eurlings en is niet vies van broedermoord als dat zijn carrière vooruit kan helpen. Een echte CDA’er, dus.