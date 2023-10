Zien: Thierry Baudet krijgt flinke mep in het gezicht met paraplu

Een onbekende man sloeg de FvD-lijsttrekker namelijk vol in zijn gezicht met een paraplu. Hierbij riep de dader in het Oekraïens: 'Nee tegen fascisme, nee tegen Poetinisme.' Dit heeft mogelijk te maken met eerdere uitspraken van Baudet. Vlak voor de inval van de Russen in Oekraïne noemde de politicus Poetin nog: 'de leider van conservatief Europa' en een 'prachtige vent'. De man werd gisterenavond direct - ter plaatse - opgepakt.

Thierry Baudet aangevallen met paraplu in Gent. Beeld via @Nieuwsblad_be pic.twitter.com/UtGryI2coX — Lammert de Bruin (@lammert) October 26, 2023

Reactie Baudet

Volgens Baudet is dit 'natuurlijk het gevolg van een enorme demoniseringscampagne.' De politicus zou een flinke bult op zijn hoofd hebben overgehouden van de klap. Ondanks de aanval bij de ingang gaf Baudet gewoon zijn lezing. Aan het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken liet de FvD-lijsttrekker na afloop weten: 'Het is natuurlijk heel naar dat dit is gebeurd.' Baudet benadrukte na de gebeurtenis dat het belangrijk is om 'op een normale manier met elkaar in discussie te blijven in dit land.'

Kamerleden spreken zich uit

Verschillende Kamerleden spraken zich uit over de gebeurtenis. Zo reageerde demissionair premier Rutte op X, voorheen Twitter: 'Van politici blijf je af. Wat Thierry Baudet vanavond overkwam in Gent is volstrekt onacceptabel.' Ook Rob Jetten (D66) liet van zich horen: 'Geweld is nóóit het antwoord. Van volksvertegenwoordigers blijf je af.’ Geert Wilders wenste Baudet sterkte via het platform: 'Pas alsjeblieft goed op jezelf!' Nieuwe Revu's columnist Bart Nijman vond de meelevende reacties van de verschillende politici nogal doorzichtig. 'Het lijkt wel campagnetijd', twitterde hij.