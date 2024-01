Leon Verdonschot: 'Gideon van Meijeren is het meest luie jongetje van de klas'

Beste Gideon van Meijeren,

Weet je wat ik altijd een merkwaardige combinatie vind? Fascistoïde denkbeelden en luiheid. Het is net als bij mensen die zichzelf ‘spiritueel’ noemen, maar tegelijk heel materialistisch zijn. Het kan niet allebei. Kíés!

Dat jullie leider Thierry Baudet zijn Kamerlidmaatschap net zo lanterfantend invult als hij de laatste jaren zijn boeken schrijft, is genoegzaam bekend. Maar ook Baudets loyale laven, zoals jij, wekken de indruk dat het begrip ‘arbeidsethos’ aan ze verloren is gegaan.

Een indicatie was al het feit dat jullie verschillende functies combineren: jullie zitten geregeld in twee of zelfs drie parlementen tegelijk. Alleen op papier al is dat praktisch onmogelijk, omdat het betekent dat je tegelijkertijd aan een gemeenteraadsvergadering, een vergadering in de Provinciale Staten als aan een debat in de Tweede Kamer zou moeten deelnemen. Het vermoeden was altijd al dat het betekent dat jullie in minstens een deel van die parlementen geen ene moer uitvoeren, en daar geld voor vangen. Zakkenvullers dus eigenlijk, exact het cliché waar populistische partijen zich graag van bedienen, en vaak totaal onterecht, want de meeste volksvertegenwoordigers werken keihard.

Jij bent daar niet een van, zo blijkt. Want uit onderzoek van Omroep West bleek vorig jaar al dat jouw fractie en haar afsplitsingen het vaakst afwezig waren bij vergaderingen van de Provinciale Staten: jullie waren zelfs verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle absenties. Zelf was je sinds je installatie afwezig bij 13 van de 33 vergaderingen. Als een scholier zo’n hoog afwezigheidspercentage heeft, staat de Onderwijsinspectie voor de deur.

Nu je vanwege een verhuizing vertrekt uit Den Haag, vertrek je ook uit de gemeenteraad van die stad. Omroep West heeft onderzocht wat je in de twee jaar als gemeenteraadslid voor elkaar hebt gekregen. Het antwoord opnieuw: helemaal niks. ‘De meeste raadsvergaderingen liet hij verstek gaan, veelal zonder zich af te melden.’ In die twee jaar diende je slechts vier moties in, waarvan er geen een werd aangenomen. Andere eenmansfracties als de ChristenUnie/SGP, SP en de Haagse Stadspartij dienden in die periode ver boven de honderd moties in, waarvan er vele tientallen werden aangenomen. Het meest luie jongetje van de klas, dus. Een drop-out. Gratis gemeenschapsgeld beuren om daar niets mee te doen; ironisch genoeg exact het FvD-cliché over subsidies.

In jullie laatste verkiezingsprogramma staat: ‘De bijstandsuitkering moet een vangnet zijn – geen hangmat.’ In tegenstelling dus tot de vergoeding voor aartsluie volksvertegenwoordigers. Dat mag een hemelbed zijn.