Is gangstarapper YNW Melly een moordenaar?

Gangsta-rapper Jamell Maurice Demons aka YNW Melly reed op 26 oktober 2018 om tien voor half vier in de ochtend door Fort Lauderdale. In de auto zaten ook de drie andere rappers van zijn crew YNW, een afkorting voor Young Nigga World. Ze spraken over de opnamen die ze net in de studio hadden gemaakt. Het resultaat zou vast aanslaan. YNW Melly bracht een maand eerder een mixtape uit met onder anderen Kanye West en dat werd een groot succes.

Jamell Demons was 19 jaar. Hij werd geboren in het stadje Gilford in Florida, nam wapens mee naar highschool, werd lid van bende The Bloods en had al op zijn zestiende een flink strafblad. Na zijn vrijlating richtte Demons het rapcollectief YNW Melly op met zijn drie beste vrienden. Hun crew werd vernoemd naar het belangrijkste lid en YNW Melly trad op met onder anderen Young Thug. De doorbraak was in 2017 met Murder on My Mind, een track die hij schreef achter de tralies en bijna een miljard keer is beluisterd op Spotify. Zin die het vaakst wordt geciteerd: ‘I wake up in the morning/ I got murder on my mind/ AK-47’s, MAC-11, Glocks, and .9s.’

De aanklagers zijn er nog steeds van overtuigd dat Melly schuldig is en het verleden heeft ook vaak bewezen dat zelfs succesvolle rappers moordenaars kunnen worden

Op 26 oktober 2018 leek Melly zelf te worden vermoord. Zijn auto werd naar eigen zeggen meermaals beschoten. Kogels vlogen door de ruiten. Anthony Williams aka YNW Sakchaser en Christopher ‘YNW Juvy’ Thomas Jr. raakten zwaargewond of waren al dood. YNW Welly stapte uit bij het ziekenhuis. De andere overlevende rapper YNW Bortlen en hij tilden hun crewgenoten naar het ziekenhuis en zeiden dat Sakchaser en Juvy slachtoffers waren geworden van een drive-byshooting.

Er werd onderzoek gedaan op de plaats delict. Rechercheurs kwamen tot de conclusie dat Melly en Bortlen de drive-byshooting in scène hadden gezet. Het vermeende motief: de twee wilden een hoger percentage van de concert-, album- en streamingsinkomsten. Melly en Bortlen werden in februari 2019 gearresteerd. De rechtszaak tegen Melly begon half juni 2023 in Broward County, Florida en kon rechtstreeks worden gevolgd op Law&Crime Network’s YouTube-kanaal. De aanklacht was twee keer first degree-moord. Bij een veroordeling kan Melly de doodstraf krijgen. Bortlen staat later terecht voor dezelfde misdaad.

Honderdduizenden hiphopfans keken elke dag. Murder on My Mind was zeven keer platina toen het proces van start ging. De moordverdachte lachte veel, zwaaide naar vrienden en provoceerde met kushandjes. Melly’s grootste hit werd ter sprake gebracht. Droomde hij er al langer van om mensen te vermoorden? Zinnen uit Murder on My Mind: ‘His body dropped down to the floor and he had teardrops in his eyes/ He grabbed me by my hands and said he was afraid to die.’ Volgens de verdediging moesten kunst en werkelijkheid niet door elkaar worden gehaald en ook de rest van het zogenaamde bewijs viel tegen. De belangrijkste getuige was een rechercheur die een Instagrambericht van Melly over de zaak had gevonden waarin hij schreef: ‘I did that.’ Melly’s advocaten brachten hier tegenin dat hun cliënt altijd ‘dat’ schreef in plaats van ‘that’.

