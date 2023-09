Nieuwe Revu's kijktip: De Vuurlinie

Het nam flink wat van de glans van Kroons Militaire Willems-Orde af, tot groot verdriet van de drager zelf. In zijn boek Kroongetuige verdedigde hij zich door zijn kant van de zaak te vertellen. Dat boek is nu verfilmd als De Vuurlinie, en getuige de eerste beelden wordt het een explosief en emotioneel drama.

Maar niet alleen Marco Kroon wil zich rehabiliteren. Regisseur Roel Reiné liep schade op toen zijn barbarenepos Redbad vijf jaar geleden in Nederland op een muur van desinteresse inreed. Reiné dacht na Michiel de Ruyter alles te kunnen maken, maar het Friese kostuumdrama bleek een stijf spektakel. Toch moeten we ook Reiné niet te snel afschrijven. Er zijn maar weinig filmmakers in Nederland die zo vaardig actie kunnen regisseren. Er is een reden waarom hij in Hollywood nog steeds veelgevraagd is. De Vuurlinie zou best weleens kunnen knallen.

De Vuurlinie draait vanaf 14 september in de bioscoop.