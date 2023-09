Leon Verdonschot: 'Zo wordt NSC'er Aant Jelle Soepboer dus de extreemrechtse hoek ingeduwd'

Beste Aant Jelle Soepboer,

Bedankt. De aanhef van deze column is altijd ‘Beste’ gevolgd door de naam van het onderwerp, maar nooit klonk en oogde het zo goed. Wat een naam. Scheepsrecht. Een drie-eenheid. De vader, de zoon, de heilige Geest. Aant Jelle Soepboer.

Vraag van Nieuwsuur aan u, toen bekend werd dat u de nummer 7 bent op de lijst van Omtzigts NSC: ‘Kunt u zichzelf in drie woorden omschrijven?’ Ironisch: Omtzigt wil af van de lijsttrekkersdebatten waarin alleen maar ruimte is voor oneliners. Dus krijgt zijn kandidaat een vraag die niet eens ruimte biedt voor one line, maar voor slechts drie woorden. Uw antwoord: ‘Aant Jelle Soepboer.’ Niemand heeft daarna nog een vraag.

U bent wethouder in Noardeast-Fryslân. Dat kreeg niet zoveel aandacht. Meer aandacht kreeg uw andere activiteit: drummen in metalband Baldrs Draumar. D66 moest snel een kandidaat van de lijst schrappen die het eerder bij FvD bleek te hebben geprobeerd, uw partij NSC moest zijn nieuwe woordvoerder al na een paar uur ontslaan vanwege oude tweets. Kortom: bij iedere kandidatenlijst begint de graafwerkzaamheden, want alleen bij Van Haga is een dubieus verleden geen bezwaar, maar een aanbeveling.

In uw geval was het resultaat van het gegraaf buitengewoon smerig. Op sociale media, maar ook op het met publiek geld betaalde opiniemedium Joop. Daar werden gretig tweets overgenomen met de mededeling dat uw band ‘bekendstaat als nazistisch’. Dat bleek te moeten zijn: maakt muziek die ook opduikt op extreemrechtse sites. De twitteraar bleef erbij: ‘Laat onverlet dat wanneer iemand de landelijke politiek betreedt en diens muziek staat op een nazisite, ik daar zsm een statement over verwacht.’

Gelukkig maakt u obscure metal en geen dance of hiphop, dan kon u de hele dag vullen met statements waarin u zich distantieert van elk platform waar die muziek opduikt. Het stuk op Joop was een vorm van Guilty by Association van de meest infantiele en tegelijk kwaadaardige soort. Ik citeer: ‘Het zou toeval kunnen zijn, maar er lijkt sprake van een patroon. Zo verklaart Soepboer tegenover Omroep Friesland dat zijn favoriete nummer Afrikanerhart is van Bok van Blerk. Die Zuid-Afrikaanse zanger schurkt ook al tegen extreemrechts aan, blijkt onder meer uit Trouw.’

Het stuk uit Trouw meldt dat de zanger, zelf fan van Bruce Springsteen, ooit heeft gezegd voor ieder publiek te willen spelen, ook als het extreemrechts is. Zo wordt u dus de extreemrechtse hoek ingeduwd: fan van een nummer van een zanger die heeft gezegd dat hij ook voor extreemrechts zou spelen. Niet dat hij het zelf is. Of daarmee u. Op diezelfde wankele basis zou je kunnen betogen dat Springsteen extreemrechts is, want hij heeft extreemrechtse fans. ‘Zsm een statement,’ graag, Boss!

Toen Joop kritiek kreeg op het stuk veranderde het de kop waarin u werd beschuldigd van banden met extreemrechts. De nieuwe kop luidt: ‘NSC-kandidaat geschokt over associaties met extreemrechts.’ De associaties van de site zélf. Yvonne Coldeweijer zou het niet durven.

Welkom, Aant Jelle Soepboer, in uw nieuwe leven, waar de ploertigheid altijd op de loer ligt. En vaak meer dan drie woorden telt.