Zo vergroot jij je winkansen bij een potje blackjack

Zorg dat je de regels kent

Om je winkansen te vergroten, is het belangrijk dat je de regels goed kent. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar wanneer je bijvoorbeeld niet weet dat aan aas voor 1 of 11 telt, dan wordt het knap lastig om een keer een potje te winnen. Ons advies is daarom dan ook altijd om te beginnen met oefen geld, zodat je kunt leren hoe het spel werkt. Daarbij is het ook handig om de spelregels goed door te lezen, zodat je exact weet wat je wanneer moet doen. Zo kun je bijvoorbeeld bij twee dezelfde kaarten ervoor kiezen om te splitsen, wat inhoudt dat je eigenlijk met twee setjes kaarten speelt.

Gebruik een strategie

Een goede blackjack strategie kan het verschil maken tussen winnen en verliezen. Er zijn verschillende strategieën die je kunt gebruiken om je winkansen te vergroten. Een populaire strategie is de basisstrategie, waarbij je aan de hand van de kaarten van de dealer en je eigen kaarten beslist of je moet passen, kopen of verdubbelen. Door een strategie te volgen, speel je op een meer doordachte manier en verhoog je de kans om te winnen. Natuurlijk is het lastig om te bepalen welke hand de dealer heeft, aangezien je maar 1 kaart ziet. Het is en blijft dus een kwestie van gokken en risico’s nemen.

Maak gebruik van bonussen en beloningen

Veel online casino's waar je live Blackjack kunt spelen, bieden bonussen en beloningen aan voor blackjack spelers. Maak hier gebruik van en zoek naar casino's die speciale aanbiedingen hebben. Door bonussen te gebruiken, kun je extra geld winnen en je winkansen vergroten. Let wel op de voorwaarden van de bonussen, zodat je weet wat je moet doen om ze te kunnen verzilveren. Vaak moet je namelijk eerst het bedrag te hoogte van de bonus hebben gewonnen, voordat je deze pas kunt uitbetalen.

Ga verstandig met je geld om

Voor degene die weleens een gokje heeft gewaagd, weten natuurlijk als geen ander hoe verleidelijk het is om nog een potje te spelen. Zorg er daarom dus ook voor dat je alleen speelt met geld dat je kunt missen en spreek van tevoren met jezelf een bedrag af dat je maximaal zou willen en ook kunnen betalen.