Rob Jetten: 'Geen haar op mijn hoofd dat er toen aan dacht op die school uit de kast te komen'

Dat Rob Jetten niet van de vrouwen is, maar van de mannen, daar maakt hij al jaren geen geheim meer van. Toch was dit vroeger anders. Om die reden wil Jetten zich dan ook samen met zijn partij inzetten voor het onderwijzen over seksuele diversiteit. Dit onderwerp is dan ook zeker meegenomen in het D66-verkiezingsprogramma.

Op bezoek

Leon Verdonschot is benieuwd of het Jetten zelf had geholpen als er op zijn school was gesproken over seksuele diversiteit. 'Ja, enorm. Ik was laatst op bezoek op mijn oude middelbare school. Geen haar op mijn hoofd dat er toen aan dacht uit de kast te komen. Daar was gewoon de sfeer niet naar. Als je een beetje opviel of anders was, liep je het risico dat je hoofd eraf ging en dat je gepest werd.'

Jetten zelf kwam uiteindelijk op zijn zeventiende uit de kast, vertelde hij eerder in een interview met het tijdschrift Nouveau.

Toch is er op de oude school van Jetten al het één en ander veranderd. Daar kwam hij achter tijdens een bezoek. Er is een supportgroep opgericht, waar scholieren terecht kunnen om met elkaar te praten over dingen waar ze tegenaan lopen.

'Ik ging ernaartoe met de gedachte: dat zal dan wel in een kamer zijn zonder ramen, zodat niemand kan zien dat wij hier zitten. Maar het was gewoon volle bak midden in de aula, iedereen liep er in en uit. En daar zat dan een groep scholieren die alle kleuren van de regenboog had. Ik werd er zelfs een beetje door ontroerd, en dacht: ik had ook wel zo relaxed op de middelbare school willen zitten, dan had ik me een stuk minder druk gemaakt in mijn kop en had ik waarschijnlijk een leukere tijd gehad.'

Pislink

Waar de D66-lijsttrekker veelal een glimlach op zijn gezicht heeft, weet zijn vriend Bas Groeneveld te vertellen in een interview hoe je Rob Jetten pislink krijgt: 'Rob wordt echt pislink als het gaat over racisme, seksisme of homofobie.' Leon Verdonschot is benieuwd naar of dit ook echt waar is. 'Ja, dat zit wel heel diep. Ik heb zelf een tijdje geworsteld met mijn eigen geaardheid, maar toen ik eenmaal uit de kast was ging het eigenlijk heel goed.'

Ondanks dat aandacht voor seksuele diversiteit, onderwijs en jongeren bij een deel van de samenleving gevoelig ligt, is Jetten vastberaden. 'Blijven vechten voor individuele vrijheid', aldus de D66'er. 'Praat eens een keer met een 12- of 16-jarige: die laat zich echt niet door jou vertellen hoe hij of zij er bij moet lopen, dat beslist hij zelf wel', gaat hij verder.