Bruiloft op de planning? Perfecte tips voor je kapsel!

Inspiratie opdoen

Hoewel je zelf iets kunt verzinnen, is het nog wel makkelijker om eerst ideeën op te doen. Er zijn bijvoorbeeld een heleboel tutorials te vinden, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je een bijzonder kapsel creëert. Of bekijk plaatjes en bedenk op basis hiervan wat je met je haar wilt doen. Als je het eenmaal in je hoofd hebt, maak je met GHD haartools zo je favoriete look na! Het is ook al leuk om je kapsel deels te baseren op inspiratie die je hebt gevonden. Geef er vervolgens een unieke twist aan – die helemaal bij jou past.

Oefening baart kunst

Kapsel uitgekozen? Oefen idealiter al een keer voor de grote dag van start gaat! Een kapsel creëren kan soms nog zo makkelijk lijken, maar je wilt het toch even in de vingers hebben. Het is zelfs een idee om het meerdere keren te oefenen, zodat je dat bijzondere kapsel op de belangrijke dag zó gefixt hebt. Hoef je je daar in ieder geval niet meer druk om te maken.

Juiste tools gebruiken

Het stylen van je haar is een stuk eenvoudiger als je de juiste haartools gebruikt. Begin met een föhn om je haar te drogen en meer volume te geven. Verder hangt het een beetje af van de coupe die je in gedachten hebt. Met een krultang creëer je prachtige krullen, mocht dit de wens zijn. Of kies juist voor beeldig stijl haar met een goede stijltang , waar je vervolgens alle kanten mee op kunt. Je haar blijft in model zitten met onder andere (onzichtbare) speldjes, haarmousse en haarlak: gebruik er genoeg van.

Stijl die bij je past

Hoe weet je eigenlijk welk kapsel bij je past? Het is met name een kwestie van voorkeur en wensen: wat vind jij het mooist staan? Van strak opgestoken tot loshangend in soepele lokken, er zijn een heleboel mogelijkheden. Bepaal bijvoorbeeld ook wat goed samengaat met je verdere outfit, en met het mogelijke thema van het feest. Verder valt er voor ieder type haarstyling weer iets te zeggen: weeg de eigenschappen vooral af. Zo heb je weinig omkijken naar opgestoken haar: als het eenmaal goed zit, blijft het zitten. Maar los haar geeft weer een speelse look, wat je misschien het mooist vindt staan.

Haarverzorging vooraf

Zorg voorafgaand aan de grote dag al goed voor je kapsel. Laat dode punten bijvoorbeeld weghalen, dit kan al een week van tevoren gebeuren bij de kapper. Neem regelmatig een haarmasker of gebruik een haarserum, zodat je haar glanst en sterk is. Het telt allemaal mee! Ook gezond leven heeft een positieve impact op je haar: eet goed en slaap voldoende. Dit zie je absoluut terug.

Kapsel laten doen

Het is heel leuk om zelf je kapsel te stylen voor een bruiloft. Maar als je er zenuwachtig van wordt, is het ook een idee om het uit te besteden. Laat je haar doen door een expert, zoals een kapper. Vaak kun je hier nog wel een bezoekje aan brengen voor de grote dag aanvangt, vroeg op de ochtend bijvoorbeeld. Of huur een kapper of styliste in die langskomt op locatie. Dit kun je trouwens tevens toepassen bij je outfit en make-up – bepaal wat jij fijn vindt.