'Ik werd op Tinder altijd gekoppeld aan oude wijven met pittig kort haar'

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Zit je op Tinder? - Tanja Vermeeren

Nee. Ik heb het ooit weleens een half uurtje geprobeerd, maar die app werkt niet voor mij. Want helaas val ik niet op vrouwen van mijn eigen leeftijd, maar op die van 25 tot 35 jaar. Maar die kiezen in hun Tinder-voorkeur natuurlijk niet voor iemand van boven de 50. Dus werd ik door Tinder gekoppeld aan ouwe wijven met pittig kort rood haar en dat wil ik niet. Echt niet. Dan nog liever voorgoed masturberen of zelfs homo worden. Daarom heb ik Tinder eraf gegooid. Twitter en Instagram werken wel. Je hebt als succesvolle BN’er natuurlijk duizenden starfuckertjes die zichzelf aanbieden. En zeg daar maar eens nee tegen. Een vrouw die kilometers tegen je opkijkt is natuurlijk heerlijk voor je ego.

Lees de hele column van Maxim Hartman op Blendle.